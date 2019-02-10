الاخيرة

الشاعر زيد بن عبدالله الحرب، من شعراء الكويت الذين كان لهم صيت في دنيا الشعر النبطي، وكان مشهوراً بذلك لغزارة شعره، وتناوله مختلف الموضوعات التي تهم الوطن، فكان شاعراً وطنياً يتغنى بوطنه ويعرب عن حبه له، وشاعراً إصلاحياً يدعو دائماً إلى تكاتف أبناء الشعب وتعاونهم، وكان يكثر من انتقاد العادات السيئة، وتراخي العاملين في الأجهزة الحكومية في أعمالهم، وأورد قصائد كثيرة حثّ فيها على عدم فتح باب البلاد على مصراعيه لكل من هبَّ وَدَبْ، وهذا الأمر الذي آثاره في شعره من أهم مشكلات المجتمع الكويتي وقته، ولا نزال نعاني من ذلك حتى اليوم، حتى لقد صرنا في أزمة شديدة سببها هذا الذي أشار إليه هذا الشاعر. ولم ينس أن يذكر الأمة العربية وأحوالها ويدعو إلى تكاتف أبناء هذه الأمة دفعاً لأعدائها حتى لا يتسلطوا عليها كما نشاهد في أيامنا هذه.

ومما قاله عن انْفتاح الكويت، واستقبالها لعدد كبير من الناس، ولم يكن لديها الاستعداد لاستيعابِهم، مما أثّر كثيراً في بنية المجتمع:

غوج الدهر جانا من الجو ملحوق

مِتْزَيِّنٍ دار أدَوِّر ذراها

الغوج طفج وراكب الغوج مطفوق

إما عثر بشواي ولا وِطـاهـا

وْما دريت إني على الدرب مسبوق

ويوجد دخيل زابِنٍ في حْماها

الكويت أمّي وعنِّي الباب مغلوق

يا من يقول الأم تطرد ضناها

شبّه ذلك الجمع الغفير الذي جاء إلى الكويت فجأة بحصان جامح (غوج) وراكبه مثله مندفع إلى ما يريد، وإن سار على أشلاء الناس.

وقال قصيدة مطلعها:

الكويت ربَّتْنا وفيـها ربينا

هِى أمنا واحنا ترانا إعيالها

وهي قصيدة وطنية تعبّر عن شعور زيد الحرب ومقدار حبه لوطنه وحرصه على مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة من بنيه. وفيها ثلاثة أبيات تكاد تنطبق علينا اليوم مع شديد الأسف - وهي قوله:

اجدودنا داسوا على الشوك والوعر

وحِنَّا بَعَدْ بِنْدُوسْ أصعب أوحالها

ما نعطي الرشوة ونِدِّي الأخاوه

والضد ما نرضيه من راسمالها

لا تظن دار بالتخَاشيشْ تِحْمَى

أن ما حموها بـالمـرايل ارجالها

هكذا قال، وهو صادق، ونحن اليوم نعاني مما حذَّرنا منه، فنرضي الضد من راسمالها.

وهذا تفصيل مطلوب عن الشاعر زيد الحرب.

بتاريخ الحادي والعشرين من شهر فبراير لسنة 1972م، انتقل إلى رحمة الله شاعر كويتي مُجيد؛ هو الشاعر زيد الحرب، وهو شاعر مبدع سلك في الشعر النبطي مسالك كثيرة، وأبدع وأجاد، وشارك الكثيرين من شعراء زمانه في محاورات ومراسلات شعرية عديدة، وجاهد في حياته، وصبر على كثير من المشاق التي عبّر عنها في شعره، ولد الشاعر زيد بن عبدالله الحرب في سنة 1887م تقريبا، في منطقة الشرق من العاصمة الكويتية، وكان يجيد نظم الشعر النبطي، وله قصائد معروفة تتردد بين الناس، ونُشرت له قصائد في عدد من المجلات الكويتية، كما أذيعت له قصائد أخرى من خلال الإذاعة والتلفزيون؛ إذ كان لا يمتنع عن الحضور إلى هذين الجهازين المهمين لكي يلقي عبرهما أشعاره التي ينتظرها محبوه وعاشقو شعره.

عمل زيد الحرب في البحر بمجاليه: الغوص، والسفر، وشارك في معركة الجهراء (1920م)، وفي بناء سور الكويت الثالث (1920م)، وعندما بدأت عمليات استخراج النفط في البلاد التحق بإحدى الوظائف المتعلقة بأعمال الشركة المختصة بذلك، وفي سنة 1952م كُفَّ بصره، فانقطع عن العمل، وكان رجلاً شهماً نبيلاً محباً لوطنه، متفانياً فى خدمته، يحمل لأمته العربية

ودّاً لا حد له، ذكر في أشعاره العديد من الأحداث التي مرّت بالعرب في أثناء حياته، وشارك قومه في أفراحهم وأتراحهم، ولم تمر مناسبة وطنية بالكويت إلا وهو يشارك فيها، معلناً بأناشيده الوطنية عن اعتزازه بوطنه وكان مدافعاً عنه فى شتى المواقف.

تجد في شعر زيد الحرب أثر عمله في الغوص وشاعت له قصائد جيدة في وصف حالة العاملين في هذا المضمار المهم بالنسبة للكويت بعد أن توقف العمل جزئياً في السنوات التي سمّيت سنوات الكساد، ولم يكتف شاعرنا بوصف الحالة بل إنه عتب على التجار الممولين لرحلات الغوص لأنهم لم يلتفتوا إليه وإلى رفاقه في هذه الفترة العصيبة ولم يمدوهم بما يسد حاجتهم، وتجد في شعر زيد الحرب أيضاً أثر محبته لوطنه الكويت، ولأمته العربية، وله في ذلك قصائد كثيرة معبّرة، ويكشف شعره - كذلك - عمق صلاته مع أبناء وطنه ولا سيما الشعراء منهم، فهو يرسل القصائد إليهم مشاركاً وهو يرد على قصائد الشعراء، والقصائد المتبادلة في ديوانه كثيرة لا مجال لتعدادها هنا.

ذكر المرحوم الأستاذ أحمد البشر الرومي في أوراقه الخاصة هذا الشاعر، وأثنى عليه، فقال: «في يوم الإثنين، وبتاريخ 21/2/1972م توفي صباحاً الشاعر المشهور زيد الحرب، وشُيِّع جثمانه في الساعة الثالثة بعد الظهر، وزيد الحرب صديق، وهو شاعر باللهجة العامة، رغم أنه أمي لا يجيد القراءة والكتابة ولا التهجي، وقد كان بصيراً، وقبل 25 سنة كُفَّ بصره، ولم يفد به العلاج، وزيد الحرب يحفظ قصائده، وينشدها بلهجة رجولية، وهو بعد عاقل ومميز، ويحترم أصدقاءه، فرحمه الله».

لزيد الحرب ديوان مطبوع صدر بعناية ابنته الشاعرة غنيمة الحرب، وضم عدداً كبيراً من القَصَائدِ فى دِفَّتَيْهِ.

