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شهدت البلاد من فجر امس حتى الظهر هطول أمطار «الديمة»، وقال رئيس قسم التنبؤات الجوية في الأرصاد الجوية ضرار العلي ان الطقس اليوم سيكون معتدلا ومشمسا معظم الوقت خلال النهار وباردا ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 5 و28 كيلومترا في الساعة. وأضاف العلي أن الرياح من المتوقع أن تتحول الى شمالية غربية قبيل منتصف الليل تكون خفيفة الى معتدلة السرعة من 15 إلى 35 كيلومترا في الساعة مع طقس بارد ليلا ومن المتوقع انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الضباب. وتوقع أن يكون الطقس نهار يوم غد الاثنين باردا نسبيا نهارا وباردا ليلا وتبدأ الغيوم بالتكون والتكاثر التدريجي صباحا ومن المتوقع استمرار فرص الأمطار طوال اليوم التي قد تكون رعدية بكميات متوسطة الى غزيرة خصوصا على المناطق الجنوبية والساحلية. وبين أن الطقس نهار يوم الثلاثاء المقبل يكون باردا نسبيا وباردا ليلا وتبدأ فرص الأمطار وكميات الغيوم تقل تدريجيا من الصباح مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية تتراوح سرعتها من 15 و45 كيلومترا في الساعة قد تثير بعض الأتربة على المناطق المكشوفة. وتوقع العلي أن يكون الطقس يوم الأربعاء المقبل باردا نسبيا نهارا وباردا ليلا مع رياح متقلبة الاتجاه الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة ما بين 5 و25 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الضباب ليلا.

