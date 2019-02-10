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تطبيقات تتجسس على «آيفون».. و«أبل» تحذر


طلبت شركة «أبل» من مطوّري التطبيقات الكف عن استخدام أنظمة تسجل أنشطة مستخدمي «آيفون» من دون علمهم تحت طائلة سحبها من متجرها الالكتروني. وأشار عملاق الهواتف الذكية في بيان الى أن شروط الاستخدام في متجر التطبيقات التابع للمجموعة «تفرض على التطبيقات أن تطلب من المستخدمين الاذن وتبلغهم بطريقة واضحة وظاهرة عن أي تسجيل أو تحميل أو حفظ بطريقة أو بأخرى لأنشطة المستخدم». وأضافت المجموعة الأميركية أنه في حال لم يكف المطوّرون عن هذه الممارسات أو لم يعلموا المستخدمين بها، ستعمد «أبل» الى سحب تطبيقاتهم من متجرها الالكتروني. الى ذلك، لفت موقع «تك كرانش» الى أن بعض التطبيقات تسجل أنشطة مستخدميها من دون علمهم ولا اذنهم، من بينها «اكسبيديا» لحجوزات السفر والفنادق أو «هوليستر» للملابس. وأضاف «حتى لو أن البيانات الحساسة عادة ما تكون محجوبة، فقد سُرب بعضها مثل أرقام جوازات السفر أو البطاقات المصرفية». كما أوضح أن تلك التطبيقات تستخدم بشكل ملموس، نظاما معلوماتيا طورته شركة «غلاسبوكس» المتخصصة، يسجل نشاط المستخدم.


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