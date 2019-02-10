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قال كاي فو لي، رجل الأعمال الصيني والخبير في مجال الذكاء الاصطناعي، ان الروبوتات ستستحوذ على ملايين الوظائف في غضون مدة لن تزيد عن 15 عاماً. وهو ما يتزامن مع ما كشفه موقع البحث عن وظائف «انديد/Indeed» عن أن الشركات بدأت تستغل الفرص بالفعل للاستعانة بالروبوتات المتطورة مع ازدياد الطلب على القوى العاملة المعززة رقمياً بنسبة 119% خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت بهذا الخصوص صحيفة «دايلي ستار» البريطانية الى أن كثيراً من الشركات الكبرى التي تعمل في صناعات مختلفة حول العالم بدأت تتبع هذا التغيير، وتستعين بالذكاء الاصطناعي لانجاز بعض المهام، التي كان يقوم بها البشر من قبل. وقالت شركة الكهرباء RS Components ان الذكاء الاصطناعي سيشغل 36% من القوى العاملة لدى العملاقة الأميركية «مايكروسوفت»، وسيشغل 33% من المهام التي كان يقوم بها البشر في شركة «نيفيديا» المتخصصة في الألعاب والجرافيك.

ويقول كاي فو لي ان الذكاء الاصطناعي سيؤدي لظهور صناعات جديدة كليةً وسيحظي برواج كبير لأنه سيكون أرخص وأقل في الكلفة من توظيف العمالة البشرية.

واضاف «أتصور أن الذكاء الاصطناعي سيغير العالم أكثر من أي شيء آخر في تاريخ البشرية، ويمكن أن يتفوق على الكهرباء من حيث الأهمية والجدوى».

