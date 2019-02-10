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نجت اعلامية مصرية مشهورة، من محاولة سرقتها وقتلها، على يد عامل أوغندي، كان يعمل لديها كبستاني في حديقتها.

وتسلل العامل الى غرفة نوم الاعلامية، بسمة وهبة، الى غرفتها في الفيلا التي تقيم بها في مجمع «بالم هيلز» السكني، في مدينة 6 أكتوبر في القاهرة، وحاول سرقة ألماسها وقتلها. وسعى الجاني لقتل بسمة وهبة، بـ«مج» فخاري، عندما استيقظت من نومها، ولكنها استغاثت بالجيران، وتم اغلاق باب الغرفة عليه حتى حضور الشرطة، والتي تمكنت من ضبطه، وبمواجهته اعترف بالواقعة. وقالت بسمة وهبة، في تحقيقات النيابة، ان الخادم الأوغندي استغل سفر زوجها النائب علاء عابد الى ألمانيا، وقام بمحاولة السطو على بعض متعلقاتها وقتلها داخل غرفة نومها، الا أن العناية الالهية أنقذتها من الموت.

وأضافت أنه كان من المفترض أن تسافر مع زوجها قبل أن تصاب بنزلة برد حادة منعتها من السفر. وأمرت نيابة أكتوبر، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت استعجال التحريات حول الواقعة.

