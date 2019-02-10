الاخيرة

يتداول الناس بعض النصائح الصحية، دون سند علمي، في بعض الأحيان، لكن الكثير من تلك الأقاويل الرائجة أثبتت نجاعتها الى حد كبير في بحوث طبية حديثة. المقولة الأولى تشير الى أن أكل تفاحة كل يوم يبقي الانسان بعيدا عن الطبيب، وكشفت دراسة من جامعة أوكسفورد أن بريطانيا بوسعها أن تتفادى أو تؤخر 8500 حالة وفاة سنويا بسبب النوبات القلبية لو أن كل شخص بعد الخمسين حرص على تناول تفاحة واحدة في اليوم. ولأن الأمهات ينصحن أبناءهن على الدوام بأخذ قسط كاف من النوم في وسط الأسبوع، لأن النوم في يوم الاجازة لا يعوض عن السهر في باقي الأيام، أكدت دراسة سويدية هذا الأمر، ووجدت أن الأشخاص الذين لا ينامون عدد الساعات المطلوب، معرضون للمتاعب الصحية حتى وان حاولوا اطالة النوم في نهاية الأسبوع. ويوصي الناس بعضهم البعض منذ زمن طويل بعدم الأكل في وقت متأخر من الليل، وهذا الأمر صار ثابتا، في لحظتنا المعاصرة. وفي مقولة أخرى، دأب الناس على القول بأن من يخرج من البيت في الشتاء دون معطف يعرض نفسه لنزلة برد، وهذا الأمر أضحى صحيحا، وتكشف دراسة لمجلة «PNAS» الصحية في الولايات المتحدة أن الجسم الذي يرتعش من جراء هبوط درجة الحرارة يصبح أكثر عرضة للفيروسات.

