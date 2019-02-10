احمد ابراهيم احمد عنبر 22 عاما، شيع، الرجال: الشهداء، ق 1، ش 101، م 99، ت: 97890501، النساء: الشهداء، ق 1، ش 101، م 101، ت: 978247766.

هادي شعوي عوض المطيري 93 عاما، شيع، الرقة، ق6، ش 16،م 348، ت: 65999995، 98911199.

فطومه جبر بايش، زوجة محمد مطر الفضلي 79 عاما، شيعت، الرجال: عبدالله المبارك، ق 9، ش 925، م 40، ت: 99039209، النساء: صباح السالم، ق 11، الشارع الثاني، ج 9، م 43، ت: 65557070.

يوسف خليل ابراهيم صنقور 36 عاما، شيع، الرجال: سلوى، حسينية سيد محمد، ق 2، شارع المسجد الاقصى، ت: 90050034، النساء: السالمية ق 12، شارع ابوهريرة، ج 5، م 45، حسينية بيبي علوية، ت: 66290724.

دانة عدنان حسين عبدالله قبازرد 32 عاما، شيعت، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ت: 99672906، النساء: الرميثية، ق 9، شارع اسامة بن زيد، ج 93، م 38، حسينية ام البنين الاربعة، ت: 95585777. (ملاحظة العزاء من اليوم)

عبدالكريم علي بن عبدالله بن سيد 76 عاما، شيع، الجابرية، حسينية البلوش، ت: 97319789، 67055117.

متعب علي ذاير العتيبي 57 عاما، شيع، الرجال: اليرموك، ق 4، ش 3، م 14، ت: 55441717، النساء: السرة، ق 1، ش 8، م 6، ت: 25350966.

علي محمد الصعفاك العازمي 85 عاما، شيع، الرجال: فهد الاحمد، ق 4، ش 417، م 8، ت: 99799772، النساء: الصباحية، ق 3، ش 1، م 527، ت: 99838464.

خالد دايل مدروع 63 عاما، شيع، الرجال: خيمة بجانب دوار القيروان، ت: 99902919، النساء: الاندلس، ق 13، ش 1، م 58.

حسين يوسف سليمان المجادي 90 عاما، شيع، الرجال: مسجد البحارنة، الدعية، ت: 69901037، النساء: الدعية، ق 3، ش 35، م 3، ت: 50353883.

هادي سالم مسلم بن ضاوي الهويزري 57 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الرحاب، ق 2، ش 2، م 19، ت: 99209860، النساء: جليب الشيوخ، ق 4، ش 308، م 24، ت: 97807799.

إنا لله وإنا إليه راجعون