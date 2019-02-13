أول النهار

عقد محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود مع محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة جلسة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد اتفق الطرفان على الاعلان عن توقيع اتفاقية توأمة وتآخٍ بين المحافظتين للتعاون مستقبلا وتبادل التجارب والخبرات على جميع الأصعدة، وقد أعلن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة خلال الجلسة باطلاق اسم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد على شارع قاعة المؤتمرات الرئيسة أحد أهم شوارع شرم الشيخ، تقديرا لما تكنه قيادة وحكومة وشعب مصر من محبة خاصة للكويت ولقادتها، لاسيما مكانة سموه ودوره الداعم لمصر وشعبها.

