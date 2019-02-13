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الدوحة الوكالات: أهاب مكتب الاتصال الحكومي في دولة قطر بجميع المواطنين والمقيمين أن لا ينزلقوا ولا يقعوا في فخ الإساءات والبذاءات، لاسيما التعميمات على الشعوب والمجتمعات ورموزها في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، انطلاقا من قيم الدين الإسلامي والأخلاق العربية الأصيلة مشيرا الى استجابة قطر لنداء سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي دعا فيه إلى مراعاة حقوق الأجيال القادمة ولملمة الجراح وعدم الانزلاق في الإساءة.

وأكد المكتب في بيان صحافي أصدره ليل الاثنين الثلاثاء أنه يتابع بكثير من الأسف الإساءات المتبادلة التي طغت في الآونة الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان إننا في دولة قطر إذ ننطلق من تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقنا العربية الأصيلة فإننا نهيب مرة أخرى بجميع المواطنين والمقيمين على أرض قطر بأن لا ينزلقوا ولا يقعوا في فخ الاساءات والبذاءات لا سيما التعميمات على الشعوب والمجتمعات ورموزها.

واضاف مكتب الاتصال الحكومي انه يستمد دعوته من خطاب امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والذي أثنى فيه على مراعاة الشعب القطري للقيم والمبادئ حتى في زمن الخلافات وأكد ضرورة الاستمرار على نفس النهج.

وقال البيان انه سبق لدولة قطر أن أعلنت استجابتها في 24 اكتوبر 2017 لنداء صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد أمير دولة الكويت الذي دعا فيه إلى مراعاة حقوق الأجيال القادمة ولملمة الجراح وعدم الانزلاق في الإساءة.

وتابع سبق لمكتب الاتصال الحكومي أن دعا الجميع إلى الترفع وعدم الرد على الإساءة بمثلها.

وتأسس مكتب الاتصال الحكومي القطري في يونيو 2015 سعيا لتعزيز قنوات الاتصال عبر التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع العام وهو يتبع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة.