الأولى

كشف مساعد وزير الخارجية وليد الخبيزي لـالنهار أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد سيمثل اليوم الأربعاء الكويت في اجتماع وارسو حول الشرق الأوسط الذي دعت إليه الولايات المتحدة بالتنسيق مع بولندا.

وقال الخبيزي إن الخالد سيصل اليوم إلى وارسو، نافيا أن تكون الكويت تلقت طلبا فلسطينيا رسميا بعدم المشاركة أو تخفيض التمثيل في المؤتمر، ومؤكدا أن معظم دول الخليج العربي ستشارك على مستوى وزراء الخارجية في هذا الاجتماع.

ونفى الخبيزي نفيا قاطعا مشاركة الكويت في أي اجتماع يضم إسرائيل وفق ما نشر عن اجتماع عربي- خليجي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لافتا إلى أن الكويت لن يكون لها أي اتصال مباشر مع إسرائيل أو من يمثلها خلال هذا الاجتماع، موضحا أن هذا توجه الكويت الثابت في مواقفها المعروفة.

