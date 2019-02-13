وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس الثلاثاء سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت لي مينغ غانغ وذلك بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا للصين الدى البلاد. واستقبل الغانم في مكتبه سفير الكويت لدى جمهورية اذربيجان سعود الرومي. كما استقبل سفير الكويت لدى مملكة اسبانيا عيادة السعيدي.

واستقبل الغانم في مكتبه سفير العمل الانساني لشباب الوطن العربي شيماء العيدي وذلك بمناسبة حصولها على جائزة (وشاح الكويت للعمل الانساني) من قبل جمعية ملتقى الكويت الخيري.

كما استقبل الغانم في مكتبه أمس رئيس ديوان المحاسبة بالانابة عادل الصرعاوي يرافقه رئيس غرفة الحسابات بجمهورية اذربيجان فوجار جولما مادوف وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

كما استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه رئيسي المجلس الاستشاري لمركز (بان كي مون للمواطنة العالمية) السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس جمهورية النمسا السابق الدكتور هاينز فيشر وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية والمشاركة بمنتدى تمكين المرأة وتعزيز دور الشباب في التنمية والمواطنة والمقام بالكويت.

