وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الادارة والمدير العام لـ (كونا) ورئيس اتحاد وكالات الانباء العربية (فانا) الشيخ مبارك الدعيج بمكتبه أمس الثلاثاء كل على حدة سفير جمهورية جنوب افريقيا لدى الكويت مز وليسابونا وسفير الجمهورية التونسية الشقيقة لدى الكويت احمد بن الصغير.

وأكد الشيخ مبارك الدعيج خلال لقائه بالسفير وليسابونا حرص (كونا) على دعم التعاون مع وكالات الانباء الافريقية والتواصل مع ثقافات شعوبها لاسيما جمهورية جنوب افريقيا مشيرا الى أهمية تعزيز العلاقات الاعلامية لتكون على مستوى الروابط الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وأوضح أن (كونا) حريصة على التعاون مع مختلف البعثات الدبلوماسية في الكويت وتوفير المواد الاعلامية التي تحتاجها وتساعدها في توطيد علاقات الكويت بمختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وجرى خلال استقبال السفير أحمد بن الصغير بحث سبل تعزيز التعاون الاعلامي القائم بين (كونا) والمؤسسات الاعلامية التونسية وفي مقدمتها وكالة انباء تونس افريقيا (وات).

