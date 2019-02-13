وطن النهار

عاد إلى البلاد أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوفد الرسمي المرافق لسموه بعد زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية استمرت يومين.

وكان رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور عمر الرزاز أقام في قصر الضيافة مساء أول من أمس مأدبة عشاء رسمية على شرف سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس بمقر اقامته في العاصمة الأردنية عمان رئيس وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت ضرار يوسف الغانم وأعضاء الوفد التجاري الكويتي. وأشاد سموه خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه بجهود القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودوره الرائد منذ عقود في دعم الجهود الدبلوماسية ومد جسور التعاون مع مختلف الدول في شتى بقاع العالم مؤكدا حرص الحكومة الكويتية ودعمها له وتوفير جميع السبل والمناخ الآمن للارتقاء بدوره المعهود.

الى ذلك وقعت الهيئة العامة للصناعة الكويتية مع الحكومة الاردنية أول من أمس الاثنين على برنامج تنفيذي في المجال الصناعي ومذكرة تفاهم في مجال المدن الصناعية ضمن اطار اعمال اللجنة العليا الكويتية الاردنية المشتركة.

ووقعهما عن الجانب الكويتي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان فيما وقعهما عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في مراسم حفل التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الوزراء الاردنية بحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونظيره الاردني الدكتور عمر الرزاز.

وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان ان البرنامج التنفيذي يهدف الى تفعيل ما جاء في مذكرة التفاهم للتعاون الصناعي الموقعة بين الطرفين في عام 2012.

واضاف «بينما تهدف مذكرة التفاهم الى تطوير التعاون الدولي المشترك بين شركة المدن الصناعية الاردنية وهيئة الصناعة الكويتية».

واوضحت الهيئة ان البرنامج التنفيذي يهدف الى تبادل المعلومات والخبرات الفنية والادارية في المجال الصناعي ونقل التقنيات الحديثة والمهارات.

واضافت ان البرنامج يهدف كذلك الى تبادل الدراسات في مجال تنمية ودعم الصناعات الوطنية والمشاركة في ورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة والمشاركة في الدورات التدريبية وتبادل الزيارات الميدانية للاطلاع على التجارب الفنية.

وفيما يخص مذكرة التعاون الصناعي الموقعة بين البلدين والمخصصة للاعوام 2019-2021 ذكرت انها تهدف الى التعاون والاستفادة من قدرات كلا الطرفين في المجالات الهندسية والادارية والتسويقية.

وبينت «انها تشمل تبادل المعلومات حول الآليات المتبعة في جذب المستثمرين والتعامل معهم وتحفيزهم وآليه التسهيلات الممنوحة فيما يخص التحفيز الاستثماري وجذب الفرص».

