وطن النهار

قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني أمس الثلاثاء ان العلاقات الثنائية الكويتية الاردنية تؤطرها اكثر من 70 اتفاقية بمختلف المجالات على مدى 58 عاما تصب جميعها نحو تعزيز التعاون المشترك وتحقيق المصلحة العليا للبلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك في تصريح ادلى به الديحاني لـ (كونا) على هامش الزيارة الرسمية لسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الى الاردن واعمال اجتماعات اللجنة العليا الكويتية الاردنية المشتركة بدورتها الرابعة. واضاف الديحاني ان «العلاقات بين البلدين اصبحت عنوانا للتميز والتكامل والتنسيق بفضل التوجيهات السامية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واخيه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.

واوضح ان احد انعكاسات قوة العلاقات بين البلدين هو سقف الاستثمارات الكويتية العالي الذي تجاوز بسبب المناخ المشجع لنمو الاستثمارات في الاردن 18 مليار دولار اميركي.

وفيما يتعلق بافتتاح مبنى السفارة الكويتية الجديد في عمان قال الديحاني ان المبنى القائم على مساحة اربعة آلاف متر مربع واستغرق بناؤه ثلاثة اعوام ونصف العام «شاهد على العلاقات المتينة ونتطلع لأن يكون واجهة مشرفة للكويت على ارض الاردن الشقيق».

واعرب عن الشكر والتقدير لكل من شارك بتأسيس المبنى وعمل على تشييده وفق احدث المخططات المعمارية والنظم البنائية الحديثة مثمنا الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الكويتية والزملاء فيها في ذلك.

