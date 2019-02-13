وطن النهار

عمان - (كونا): وقعت غرفة تجارة وصناعة الكويت وغرفتي تجارة وصناعة الأردن بروتوكول تعاون لفتح افاق وايجاد فرص عمل وشراكات محتملة بين قطاعي الاعمال الكويتي والأردني.

ووقع البروتوكول عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع فيما وقعها عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ونظيره الأردني طارق الحموري.

وقال وزيرة التجارة خالد الروضان في كلمة امام اللقاء الاقتصادي (الاردني - الكويتي) ان التبادل التجاري بين البلدين بلغ حجمه عام 2017 نحو 280 مليون دولار وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ نحو 270 مليون دولار شكلت فيها الصادرات الاردنية ما نسبته 84 في المئة من الحجم الاجمالي بقيمة 228 مليون دولار والمستوردات الاردنية من السوق الكويتية لذات الفترة نحو 41 مليون دولار.

في المقابل تحتل الاستثمارات الكويتية في الاردن المرتبة الاولى في حجم الاستثمارات العربية والاجنبية بالمملكة بقيمة تقارب 18 مليار دولار فيما يحتل الكويتيون المرتبة الرابعة في الممتلكات لغير الاردنيين في مجال العقارات.

وعن التحديات التي تواجه التبادل التجاري قال الوزير الروضان انها مرتبطة بقيود هيكلية باسواق الانتاج القطاعي واسواق العمل والقطاع الخارجي والمؤسسات وغيرها علاوة على عدم اتباع مسارات تجارية خلاقة وغير تقليدية بين البلدين مؤكدا تطلع الكويت لفتح افاق جديدة للعلاقات التجارية بين البلدين.

ودعا الروضان القطاع الخاص في البلدين الى تأسيس مزيد من الشراكات الاستراتيجية في مسعى لفتح افاق اقتصادية جديدة بينهما ،مشيرا الى ان تغيرات كبيرة طرأت على بيئة الاعمال المحلية وارتقاء الكويت خلال العام الماضي اكثر من مركز على مؤشر التنافسية العالمية.

وبهذا الخصوص قال ان الكويت مستمرة في تذليل كل العقبات الاقتصادية امام المستثمرين الاجانب والمحليين ضمن خططها لتحسين بيئة الاعمال وسعيها لان تصبح مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ما يفرض عليها العمل الجاد المستمر لازالة كل العوائق التي تعترض سبيل تنمية العلاقات التجارية خصوصا مع دول مثل الاردن.

