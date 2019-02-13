وطن النهار

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بمقر اقامته بالعاصمة الأردنية عمان أمس الثلاثاء وبحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق عددا من أبنائه الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للاستماع إلى أفكارهم والاطمئنان عليهم والوقوف على أحوالهم واحتياجاتهم. وأشاد سموه خلال اللقاء بأبنائه الطلبة الذين تحملوا الغربة من أجل تحقيق هدف نبيل وغاية سامية وتحصيل العلم بمجالاته وتخصصاته المختلفة الذي هو عماد النهضة والتقدم الذي تتطلع إليه الكويت. وأعرب سموه عن ثقته الكبيرة بشباب الكويت الذين أثبتوا كفاءة عالية وحققوا مكانة علمية في جميع الميادين وفي مختلف المحافل الدولية مشيرا إلى أهمية الاقتداء بالنماذج الكويتية المشرفة التي أظهرت وجه الكويت المشرق أمام العالم.

وقال سموه «ان صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولى العهد حرصا على أن ألتقي بكم لأنكم أنتم ثروة الوطن التى لا ولن تنضب عطاء والاستماع لمطالبكم وأمنياتكم» مؤكدا حرص الحكومة على رعاية أبنائها الطلبة في الداخل والخارج والعمل على توفير جميع الوسائل والسبل التي تمكنهم من أداء رسالتهم وتحقيق أهدافهم العلمية بكل يسر وتذليل مختلف العقبات والصعوبات التي تعترض طريقهم.

وأشار سموه بقوله «أنتم لستم طلاب علم فقط وإنما أنتم خير سفراء لوطنكم فى اعلاء شأنه ومكانته بالخلق والعلم».

وحضر اللقاء رئيس المكتب الثقافي الاستاذ الدكتور فلاح وقيان الشمري.

