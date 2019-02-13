وطن النهار

عمان - «كونا»: أشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس بنتائج اجتماعات اللجنة العليا الكويتية الأردنية المشتركة معتبرا اياها «مؤشرا قويا» على عمق العلاقات بين البلدين.

جاء ذلك ضمن بيان للخارجية الاردنية أعلن فيه اختتام الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية - الكويتية المشتركة التي ترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد والوزير الصفدي.

ووفقا للبيان أثمرت اللجنة المشتركة 15 وثيقة للتعاون المشترك تضمنت اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها الإسهام في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في مجالات التعاون القضائي، التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي السياحي والتدريب المهني والبيئة والتعاون النفطي وغيرها.

ونقل البيان عن الصفدي تأكيده أمام اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري حرص البلدين الشقيقين على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات مشيدا بالعلاقات «الأخوية والاستراتيجية الراسخة» وما تشهده من تطور مستمر.

ورحب الوزير الأردني بنتائج الزيارة التي قام بها سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء معربا عن شكره للكويت قيادة وشعبا على الجهود التي تقوم بها لدعم الأردن.

وأشاد بالدور الكويتي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي ودعم دور جامعة الدول العربية والجهود التي تقوم بها لرأب الصدع العربي وانخراطها «الإيجابي» في حل الخلافات (العربية - العربية).

كما رحب بالوساطة والمساعي «الخيرة» التي يقوم بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإيجاد حل للأزمة الخليجية وتقريب وجهات النظر بين الأشقاء.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في الأردن بين الصفدي أهميتها الكبيرة في تعزيز اقتصاد المملكة مثمنا في الوقت ذاته دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في مساهمته داخل الأردن عبر مشاريعه التي تخدم قطاعات البنى التحتية وقطاعات رئيسة أخرى على مدى الأعوام الماضية.

وعلى صعيد أزمة اللجوء السوري أشاد بالدعم الكويتي لمساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة نحو 1?3 مليون سوري معربا عن الامتنان للرعاية التي يلقاها المقيمون الاردنيون في الكويت.

من جانبه نقل البيان عن الشيخ صباح الخالد إشادته بالدور الأردني بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية مثمنا كذلك الجهود الإنسانية والدور الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية قال بيان الخارجية إن الجانبين أكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولي بخاصة الدول والمؤسسات المانحة مسؤولياته إزاء اللاجئين والدول المستضيفة لهم وتقديم الدعم الذي يساعد المملكة على مواجهة الضغوط التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية فيها.

وأضاف أنهما شددا على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة استمرار تنسيق المواقف والعمل المشترك لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كونها سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وذكر أنهما أكدا رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين.

ووفقا للبيان فقد بين الوزيران ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفق قرار مجلس الامن رقم 2254 «يحفظ وحدة سورية وتماسكها ويقبله السوريون ويعيد لسورية أمنها ودورها ويتيح العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن».

