وطن النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بمكتبه صباح أمس، عدداً من ملاك المدارس الخاصة بالكويت.

حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، والتعرف على رؤية ودور المدارس الخاصة في دعم المنظومة التعليمية بالبلاد لاستكمال الرسالة التعليمية التي تقوم بها جميع المدارس في سبيل تحقيق النهضة الشاملة، لكويت جديدة يكون فيها الجانب التعليمي حجر الأساس لأي إنطلاقة، ولتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الجميع لرفعة هذا الوطن وازدهاره وتقدمه تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

كما استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، بمكتبه صباح أمس، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي د. ميرزا حسن.

وتم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب الأقتصادية، وسبل التعاون بين الكويت والبنك الدولي، ودوره في الحركة الاقتصادية والمشاركة في جهود التنمية المستقبلية، وذلك انطلاقاً من رؤية «كويت جديدة 2035» لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد. حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد المنصور.

