وطن النهار

اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان القمة العالمية للحكومات في نسختها السابعة والتي عقدت قبل يومين في مدينة دبي اطلقت مفهوما جديدا يتعلق بالثورة الصناعية الخامسة مشيرا الى ان الفكر الجديد ما بعد الثورة الصناعية الرابعة يعزز فكرة الاقتصاد الابداعي والخيالي مشددا على اهمية تنبه الحكومات نحو الفكر الاقتصادي القادم الذي يمثل فكرا جديدا يتحرك نحوه العالم. جاء ذلك في تصريح صحافي للدكتور مهدي عقب مشاركته على رأس وفد من الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في فعاليات القمة العالمية السابعة للحكومات والتي عقدت في دبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

واوضح مهدي ان أي اقتصاد في العالم يعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي السكان والمورد والابداع، مشيرا الى ان التركيز خلال الثورات الصناعية السابقة كان على الحاجة الى العمالة وغيرها من الامور الاخرى لكن الوضع تغير الآن واصبح التركيز اكثر على الفكر الابداعي مؤكدا ان السلعة التي ستعتمد عليها الثورة الصناعية الخامسة هي سلعة جديدة تتمثل في سلعة الافكار وبيعها وتبادلها.

