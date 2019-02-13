وطن النهار

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح ومدير عام الادارة العامة للتدريب اللواء انور البرجس اختتمت الدورة التدريبية السادسة لترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي سنتين بعد الثانوية العامة والتي عقدت في الفترة من 20/11/2018 حتى 3/2/2019 بمعهد تدريب ضباط الصف والافراد التابع للادارة العامة للتدريب.

تأتي هذه الدورات لرفع كفاءة المتدربين من خلال الدراسات القانونية والشرطية لتقديم كل ما من شأنه تطوير العمل لمواجهة الجريمة وبسط الامن والامان في البلاد كما تم تدريب المشاركين على أعمال وتدابير الدفاع المدني والاطفاء وذلك بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء.

