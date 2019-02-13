وطن النهار

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل والامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون والرئيس السابق لجمهورية النمسا هانتز فشر والامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي انطلقت في مركز جابر الاحمد الثقافي فعاليات منتدى تمكين المرأة ودعم الشباب في التنمية والمواطنة الذي تقيمه وزارة الخارجية بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومركز بان كي مون للمواطنة العالمية.

وفي مستهل المنتدى القت ممثل راعي المنتدى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل كلمة رحبت فيها بضيوف الكويت وحضور المنتدى مشيرة الى ان المنتدى يهدف الى تعزيز المواطنة والامن والسلامة ويعمل على حماية حقوق الانسان وتعزيز التنمية المستدامة.

واشارت الوزيرة العقيل الى ان الكويت انضمت الى عضوية مركز بان كي مون للمواطنة العالمية بدعم من صاحب السمو امير البلاد وتأييد سموه وتم تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بوضع مرئيات للتعاون بين الجانبين والاستفادة من خدمات المركز لتعزيز هوية المواطنة الدولية للكويت وحث الشباب الكويتي على العمل في المنظمات الدولية ودعم الدبلوماسية.

وعبرت عن فخرها بالشراكة بين الكويت ممثلة في وزارة الخارجية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز المواطنة العالمية كمبادرة أولى في التعاون مع الكويت والتي تشتمل على تنظيم برنامج لتدريب المرأة الخليجية بهدف تمكين ودمج المرأة سياسيا واقتصاديا.

واكدت حرص الكويت على الاهتمام بدمج المرأة ودعمها وتدريبها على القيادة في الجانبين السياسي والاقتصادي مشيرة الى ان هذا الاهتمام تمثل في اعداد برنامج تدريب القيادات النسائية الذي نظمته الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع مركز دراسات وابحاث المرأة في جامعة الكويت وهيئة الامم المتحدة للمرأة.

ومن جانبه، القى الرئيس السابق لجمهورية النمسا د هاينز فيشر الرئيس السابق لجمهورية النمسا كلمة استذكر فيها زيارته للكويت في عام 2009 عندما كان رئيسا لجمهورية النمسا وما حظي به من حفاوة الاستقبال من قبل سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، مؤكدا حرص سموه على ان تكون الكويت من ابرز الدول التي تدعم المواطنة العالمية من خلال دعمها وتبرعها لمركز المواطنة العالمية ليتمكن من آداء دوره وتحقيق اهدافه في تمكين المرأة ودعم الشباب على مستوى العالم.

واكد فشر ان المرأة تمثل نصف المجتمع على مستوى العالم الا ان تاريخ الحضارة الانسانية كان مليئا بأشكال التمييز ضد المرأة وتهميش دورها ما جعل العالم يتحرك لدعم الحقوق العالمية للمرأة منذ القرن الثامن عشر.

ودعا الى العمل بين جميع دول العالم لتعزيز دور المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات والعمل على المساواة في الاجور وتعزيز حقوق المرأة لتقلدها المناصب القيادية جنبا الى جنب مع الرجل.

من جانبه، القى الامين العام السابق للامم المتحدة بان كي مون كلمة تقدم فيها بالشكر الى الكويت ممثلة في سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد قائد الانسانية العالمية وصاحب الدور الكبير في دعم مركز بان كي مون للمواطنة العالمية والذي تتوافق اهدافه مع اهداف الكويت في تمكين المرأة وتعزيز دور الشباب في التنمية كما شكر وزارة الخارجية الكويتية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على تنظيم منتدى تمكين المرأة ودعم الشباب في التنمية والمواطنة.

واكد بان كي مون ان الاحصائيات تشير الى ان اكثر من نصف سكان العالم هم من النساء ومن الطبيعي ان نمنحهن حقوقهن في مختلف المجالات وان تكون هناك مساواة مع الرجال مشيرا الى ان اكثر من نصف سكان العالم ايضا هم من الشباب ولابد ان نمنحهم الاهتمام المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة.

وبدوره القى الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي كلمة خلال افتتاح المنتدى استعرض فيه بعض الاحصائيات المتعلقة بالمرأة في الكويت حيث كشف ان 57% من العاملين في القطاع الحكومي للكويت هم من النساء وان النساء يشغلن نسبة 12% من المناصب القيادية. واشار الى ان الكويت حرصت على وضع مجموعة من السياسات في الخطط الانمائية لسد الفجوات المتعلقة بالمرأة وتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتحديد الهدف الخامس والخاص بالمساواة بين الجنسين والاهداف الاخرى المتعلقة بتحقيق اجندة 2030 لاهداف التنمية المستدامة.

واكد ان هذا المنتدى قام على تنظيمه مجموعة كبيرة من النساء والشباب الكويتيين على مدى فترة زمنية طويلة من وزارة الخارجية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، لافتا الى حرص الكويت على بذل الجهود الحثيثة من اجل دعم وتمكين المرأة والشباب حيث من الناحية الديموغرافية يمثلون النسبة الاكبر من السكان في المجتمع.

واشار الى ان اهتمام الكويت بتمكين المرأة ايضا تمثل في الرعاية السامية لسمو امير البلاد لجائزة الكويت الدولية للمرأة المتميزة والتي انطلقت في الكويت منذ شهر مايو الماضي وتتنافس على الحصول عليها اكثر من 100 امرأة على مستوى العالم في القطاعين الحكومي والخاص وقطاع المجتمع المدني وسيتم الاعلان عن الفائزات بالجائزة واقامة حفل التكريم الشهر المقبل بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.

