وطن النهار

استقبلت إدارة شؤون الانتخابات أمس 6 من المرشحين للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرتين الثانية والثالثة من بينهم امرأة واحدة وبذلك يصبح اجمالي المرشحين 33.

وشدد مرشح الدائرة الثالثة صالح رضا محمد علي «جرمن» على اهمية معالجة التشريعات الاعلامية فلا يعقل ان يسجن شاب بسبب تغريدة فالمغردون في السجون ومن يسرق الملايين حر طليق، مؤكدا انه لا يجوز سجن الشباب الكويتي بسبب تغريدة فأين اعضاء مجلس الامة عن هذه القوانين المقيدة للحريات. وقال لقد مارست العمل الاعلامي لاكثر من 13 سنة ومن خلاله كنت اوصل هموم الناس وقضاياهم، مبينا ان الدستور منحنا الحق في النزول للانتخابات والمشاركة في الممارسة الديموقراطية.

وأضاف ان المجلس فيه جناحان وهما التشريعي والرقابي ونحن محتاجون للجزأين وان نشرع القوانين التي يحتاجها المجتمع وتعديل القوانين القديمة وتطويرها بما يخدم المجتمع مبينا ان الجانب الرقابي يجب ان يمارس بشكل فاعل من قبل عضو مجلس الامة لمراقبة اداء الحكومة.

ولفت جرمن الى انه من المؤلم ان نفتح قضايا ومشاكل المواطنين فالصحة تعاني الامرين والتربية مخرجاتها تعاني وما يريك ماذا يحصل في قطاعات التربية والاسكان الناس ملت من كثر الكلام في مشاكله.

وتابع: فكيف لعضو مجلس الامة ومن تحت قبة عبدالله السالم ان يقول فلان مرتش فالواجب عليك ان تعريه وتضع المستندات امام الشعب لكي يعرف اهل الكويت من هو الحرامي متسائلا الكل عانى من تلف الشوارع والامطار التي كشفت الفساد فأين اسماء الشركات المدانة؟ ومن هم اصحابها؟ فيجب ان يعرى الفاسدون. واشار جرمن الى ان المتقاعد بعد خدمة 30 سنة مكافأته ان يقال له مع السلامة ولا يشتري سيارة الا بكفيل، ولا يفوتنا المرأة ماذا عمل للمرأة فأين تشريعاتها و القوانين التي تحميها و تعطيها حقها فالمطلقة لديها ولدان اين تسكن في ظل غلاء الايجارات.

من جهته، اكد مرشح الدائرة الثانية عبدالرحمن يوسف الشمري اهمية ملامسة هموم المواطن ومعالجة القضايا التي تؤثر عليه بشكل مباشر لافتا الى تبنيه قضيتين مهمتين وهي تطوير السكن العمودي الخاص بالرعاية السكنية وتحويله الى استثماري بالاضافة الى معالجة قضية القروض بشكل عادل.

وقال قيدت اسمي في الدائرة الثانية وسأركز على قضية البناء العمودي كوني مقيم في شمال شرق الصليبيخات وتحويله الى استثماري حيث ان القانون العقاري يضمن تحويله الى استثماري بقوة القانون لافتا الى السعي في مشاركة المطور العقاري في بناء ادوار اضافية بالشراكة مع اصحاب الوحدات السكنية بما يعود عليهم بالنفع.

واضاف لا يعقل ان يكون سعر الوحدة السكنية في السكن العمودي 70 الف دينار فيما ان قيمة الوحدة السكنية الحكومية لا تتجاوز 64 الف دينار فهناك خلل في الموضوع يجب معالجته معالجة عادلة.

ولفت الشمري الى ان هناك قضية مشتعلة وهي قضية القروض ولدي تصور لحل عادل لهذا الموضوع وهو اقتراح سأعمل عليه وهو ان يتم وقف بدل المعيشة البالغ 120 دينارا للمقرض الذي سيتم سداد قرضه الى حين انتهاء القرض ويبقى هذا البدل لمن لم يقترض مبينا انها ستكون عملية اختيارية ان يتنازل المقترض عن هذا البدل مقابل اسقاط قرضه ومن لم يقترض يستفيد من هذا البدل.

بدوره، اكد مرشح الدائرة الثانية جاسم عباس القطان ان القضية السامية التي سأتبناها هي العفو العام عن جميع المحكومين ان كانوا من الشباب الذين سجنوا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي او اعضاء مجلس الامة السابقين او المحكومين بأحكام سياسية.

