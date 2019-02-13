وطن النهار

استقبل سمو الشيخ ناصر المحمد في قصر الشويخ أمس كلا من الأمين العام السابق للأمم المتحدة والرئيس المشارك لمركز بان كي مون للمواطنة العالمية بان كي مون، والرئيس السابق لجمهورية النمسا الفيدرالية د.هاينز فيشر، والوفد المرافق لهما بمناسبة زيارتهما للبلاد.

وعقب الاستقبال اقام سموه مأدبة غداء على شرف الضيفين والوفد المرافق لهما.

وألقى سموه كلمة قال فيها: يسعدني أن أرحب بالضيوف الكرام، الذين يحلون علينا جميعا ضيوفا بمناسبة الانعقاد الثالث للمجلس الاستشاري للمركز بدولة الكويت، أهلا بكم جميعا بين اصدقائكم بالكويت.

وأضاف: تعود العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وكوريا الجنوبية الى عام 1979 ومنذ ذلك الوقت وكلا البلدين يسعى الى توطيد هذه العلاقات، التي نتمنى أن تمتد الى اتفاقيات تعاون بين الطرفين، أما النمسا، فإن دورها الحيادي ازاء مختلف النزاعات في العالم مكّنها من أن تشارك بشكل كبير في عمليات حفظ السلام وغيرها من المهام الانسانية الأخرى التي تقودها الأمم المتحدة. وعاصمتها فيينا هي مقرّ لأحد مكاتب الأمم المتحدة الرئيسية الأربعة في العالم.

وقال: ولا يسعنا الاّ أن نشيد بمصر، أرض الكنانة التي ذكرتها الكتب السماوية، والتي تربطها بالكويت علاقات دبلوماسية مميزة تبلورت في توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من مجالات التعاون المختلفة بين البلدين والتي تهدف الى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وأضاف: وأود أن أشير الى أن فكرة المواطنة العالمية لا تعني أبدا الغاء التنوع القومي أو الديني أو الثقافي في عالمنا، فهذا التنوع يشكل ثروة انسانية لا تقدر بثمن، انما تعني بدرجة كبيرة الغاء الحواجز الناشئة عن التنوع، واكتشاف ثقافاتنا في هذا الكوكب، والتعرف على القواسم الانسانية المشتركة بيننا، في الفكر والدين والفنون والآداب والأغذية والفلكلور، من أجل الحفاظ على مسيرة السلام العالمي واستمرارها.

وقال: في ظل أوضاع عالمنا المتوتر، وبيئتنا المهددة، والتفاوت المتزايد بين الفقر والغنى، تأتي فكرة تأسيس مركز بان كي مون للمواطنة العالمية في توقيتها السليم، لتسهم في الحد من تلك التحديات والتهديدات، واذا كانت منطلقات المركز تقوم على فلسفة المواطنة العالمية، مما يعني بناء انتماء لدى سكان الأرض بوحدة المصير، الا أن الأهداف ركزت على زيادة مشاركة الشباب والمرأة في تحقيق التنمية المستدامة، في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل وحماية البيئة، وهي لفتة ذكية تسعى لزيادة الاهتمام بأهدافها، من خلال توسعة رقعة الفئات الاجتماعية من سكان كوكبنا، والذي يشكل فيها الشباب والمرأة نسبة عالية.

وأضاف: ان دولة الكويت ملتزمة بأهداف القمة العالمية للتنمية المستدامة، والذي عقد في عام 2015، ولقد سعت إلى تطبيق هذه الأهداف على المستوى الوطني بصورة متكاملة ومترابطة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكان ذلك بتوجيهات ومتابعة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، ويأتي اهتمامها بمركز بان كي مون في سياق الايمان بأهداف تلك القمة، ولهذا فاننا جميعا بالكويت نرحب بعقد الاجتماع الثالث للمجلس الاستشاري في دولة الكويت، ونأمل أن يواكب هذا الانعقاد توقيع مذكرة تفاهم بين المركز والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، ونتطلع الى اعلان أول برامج المركز من خلال الاجتماع.

وقال: في نهاية كلمتي، أود أن أكرر ترحيبي الشديد بكم وبأعضاء الوفد المرافق، مؤكدا بالغ اعتزازي بوجودكم بيننا، مع خالص تمنياتي لكم جميعا بالتوفيق والسداد.

