آراء

من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كلمة حق أكتبها وأسطرها من هذا المنطلق ومن مبدئي في إعطاء كل ذي حق حقه، فالأمانة المهنية تفرض علي ان اشيد بأي موقف او إنجاز اشاهده امامي فالصحافة الحقيقية هي المرآة التي تعرض للمسؤولين كل المواقف وكل الوجوه لأي قضية، وعلينا أن نريهم أيضا إنجازات موظفيهم سواء بالسلب او بالإيجاب.

في وزارة الكهرباء والماء رأيت بأم عيني ما يفرض علي أن أكتبه وأن أكون منصفا فيه فلقد رأيت إحدى بنات الكويت وهي بدرجة مديرة تركت مكتبها ووقفت في صالة المراجعين توضح وتستفسر منهم، وبكل رحابة صدر ووجه بشوش، وكانت ابتسامتها تسبق أسلوب كلامها وتعاملها الراقيين مع المراجعين، وبالأخص مع كبار السن من النساء والرجال.

أفعال هذه المديرة والتي كانت مشاعرها الإنسانية إزاء المراجعين تسبق منصبها ذكرتني بعبارة «خير من استأجرت القوي الأمين»، وأنه يجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب،وهنا المرأة المناسبة في المكان المناسب، فأداء هذه المرأة المديرة يدل دلالة كبيرة على ان المرأة الكويتية تستحق أعلى المناصب، فقلبها وابتسامتها يسبقان مكتبها الذي لم أجده مغلقا، بل تركته ووقفت ساعات طويلة مع المراجعين حتى تسهل إجراءات الجميع دون تفرقة.

وانا لم تكن لدي معاملة بل حضرت للاستفسار فقط، ولكن تعاملها وإصرارها على مساعدة الجميع دون تفرقة فرض علي ان اسأل احد الموظفين عن اسمها وإدارتها فقال لي هي مديرة إدارة خدمات المشتركين الاستاذة نسيمة الهزاع.. بارك الله فيها وفي إخلاصها وحبها لعملها.

لابد من أن نشد على أيدي من أولاها هذه المسؤولية في وزارة الكهرباء وتطبيق «الموظف المناسب في المكان المناسب» وعلى حسن اختيارهم لهذه الموظفة المثالية في هذه الادارة التي يكثر فيها التعامل مع المراجعين.

أتمنى أن نرى نماذج لهذه الموظفة في كل وزارات الدولة، أكتب هذه الكلمات بحق مواطنة أخلصت وأحبت عملها، وما شهدته فعلا لا يمكن أن يترجم بكلمات فقط، وهذا ليس مجاملة او رياء. وأكرر شكري لاصحاب القرار في وزارة الكهرباء والماء على هذا الاختيار، وللهزاع أقول «كثر الله من أمثالك».

