آراء

بمشاعر ملتهبة يغمرها الفرح والسعادة نتقدم باسمى العبارات والتبريكات الى مقام حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- والى سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والى سمو رئيس مجلس الوزراء وحكومته وللشعب الكويتي العظيم بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير. في هذه المناسبة السعيدة نحتاج ان نضيف لقاموس الحروف والكلمات حروفا اضافية وكلمات استثنائية لكي نصف بها روعة الكويت وشعبها الكريم.

يا ديرة الكرم والانسانية وصفك اكبر من كل المعاني وصفك لا يكفيه كل الكلام واميرك امير الخير وزعيم انساني بنحبك يا كويت يا رمز السلام. مرحبا بشهر الانتصارات فبراير مرحبا بقلوب يملؤها الفرح والثقة والاخلاص.

حقا انها مشاعر لا توصف ، مشاعر مليئة بالفخر والاعتزاز مشاعر ممزوجة بالوفاء والولاء لقلوب طاهرة تخطط للغد تنسى الماضي بتعثراته واخطائه، قلوب تكاتفت وتعاهدت على بذل اقصى جهد لكي تزين المستقبل وتجعله في ابهى صورة.

تحية صادقة نابعة من الوجدان لكل مواطن مخلص يقوم باداء اعماله وواجباته المكلف بها على اكمل وجه.

تحية صادقة لكل من يعمل بضمير حي ولا ينتظر المقابل او الثناء، تحية صادقة لابناء الكويت الشرفاء الاوفياء الاقوياء العظماء المجتهدين الكادحين المثابرين كل في مكانه.

تحية صادقة لكل موظفي الدولة في جميع المجالات والتخصصات الذين لم يبخلوا بجهودهم لخدمة وطنهم الغالي.

لقد تأملت الجوانب الانسانية التي رأيتها من الكويت تجاه مختلف البلدان والتي رسخت في الاذهان ولا اتعجب اطلاقا لان من يقود الكويت حكومة وشعبا هو قائد الانسانية مقام حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه.

ستظل الكويت قادرة دائما على ابهار جميع دول العالم بما تقدمه من خدمات جليلة تجاه كل من يقصدها.. عظيمة يا كويت، اشعر بالفخر والسعادة عندما ارى تعامل اهل الكويت المثالي مع جميع الجنسيات والطوائف والاديان المتواجدة في الكويت من دون اي تمييز او عنصرية وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على ثقافة شعب عظيم يدرك حجم المسؤولية الملقاه على عاتقه، ابناء الكويت كلما وضعتكم الظروف في مواقف صعبة فأنتم تثبون يوما بعد يوما انكم قادرون على تخطي جميع الصعاب.

هناك رجال تعجز عن وصفها الكلمات، هناك من يسهلون عليك الصعوبات هناك قلوب صافية ومخلصة ووفية، هناك قلوب بيضاء شعارها الانسانية، هناك من يأبى ان يتركك وحيدا، هناك من يتمنى لك ان تحيا سعيدا، هناك من تسعد بصحبتهم دائما وانتم يا أهل الكويت كل هؤلاء.

