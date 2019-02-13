مال وأعمال

ارتفعت الديون المستحقة للحكومة بواقع 116.2 مليون دينار بالغة 1.452 مليار دينار، حيث ارتفعت المديونية من مستوى 1.336 مليار إلى 1.452 مليار في 10 أشهر المنتهية من العام المالي 2018/2019.

وتسعى الحكومة لمحاصرة الزيادة في مديونياتها عبر خطة مدروسة وشاملة تستهدف زيادة الايرادات غير النفطية في ظل سياسة الحكومة واستراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل.

وفي السياق ذاته، اقتربت الايرادات الضريبية والرسوم المحصلة من مستوى 500 مليون دينار في 10 أشهر بالغة 436.4 مليوناً من إجمالي المقدر البالغ 551 مليوناً لمجمل السنة المالية 2018/2019 لتصل النسبة الفعلية المحصلة من المقدرة بحدود 79.2 في المئة.

وتعتبر نسب التحصيل عالية مقارنة للفترة ذاتها من العام الماضي في ضوء التشدد الحكومي لتحصيل متأخراتها الضريبية والعمل على تعزيز الايرادات غير النفطية في الميزانية، حيث تصل نسبة الضريبة المحصلة من إجمالي الايرادات غير النفطية خلال 10 أشهر المنتهية من العام المالي 2018/2019 حوالي 38 في المئة.

ومع تأكيدات وزارة المالية أنه لا ضريبة إلا بقانون ووفق الأطر الدستورية، إلا أن الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة من بين الأمور التي تسعى الحكومة لتطبيقها لزيادة ايراداتها غير النفطية وفي ضوء الالتزام بما تم فرضه في دول مجلس التعاون الخليجي.

فيما أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في تصريح سابق أنه في حال وجود قانون ينظم الضريبة في الكويت فسيكون حاله كحال جميع القوانين لا يقر إلا بعد تقديمه لمجلس الأمة ووفق الأطر التي نص عليها الدستور الكويتي.

وقال الوزير الحجرف: في الكويت لدينا نظام دستوري يجب أن يحترم والمادة 134 من الدستور تنص على أنه لا ضرائب إلا بقانون وبالتالي أي ضريبة لا يمكن أن تطبق إن لم يكن هناك قانون يعطي الإطار القانوني لتطبيقها.

وتابع : إن القانون وبموجب الدستور لا يمكن أن يصدر إلا من خلال مجلس الأمة وبالتالي الاتفاقية الخليجية الموقعة في عام 2016 والتي تتناول موضوع الضرائب أرسلت لمجلس الأمة لكي تتم مناقشتها.

وأكد أن أي حديث الآن عن هذا الموضوع هو حديث غير متكامل لأن النقطة الأساسية هي صدور قانون لتنظيم الضرائب في الكويت وأؤكد أن هذا لن يتم إلا بقانون.

