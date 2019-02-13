مال وأعمال

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعياً بنهاية تعاملات أمس، احتفالاً بقدوم الوافد الجديد سهم «المنار» وإدراجه ضمن قطاع الخدمات المالية بالسوق الرئيسي.

وسجل المؤشر العام للبورصة صعوداً بنحو 0.76% بإقفاله عند النقطة 5253.71 رابحاً 39.5 نقطة، كما ارتفع المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.49% و0.87% على الترتيب.

وقال نائب رئيس قسم بحوث الاستثمار في «كامكو»، إن صعود البورصة اليوم جاء نتيجة عمليات الشراء على الأسهم القيادية وبالأخص القطاع المصرفي حيث ارتفعت معظم أسهمه. وتزايدت سيولة البورصة 12.2% إلى 23.9 مليون دينار مقابل 21.31 مليون دينار ، فيما تراجعت أحجام التداول 8.2% إلى 151.95 مليون سهم مقابل 165.47 مليون سهم.

وتصدر سهم «بنك الخليج» نشاط التداول على كافة المستويات، بكميات بلغت 19.78 مليون سهم بقيمة 5.63 ملايين دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق 3.21% عند سعر 289 فلساً.

