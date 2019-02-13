مال وأعمال

عقدت وزارة « المالية» اجتماعات مع ممثلي الوزارات والأجهزة الحكومية ناقشت خلاله ما تم بشأن مشاريع الإصلاح المالي والاقتصادي، والتحديات التي تعوق تطبيق التعاميم التي تخص الإنفاق والميزانيات المالية وذلك لتخطي تلك العقبات للمضي قدما في تطبيق البرامج الإصلاحية والارشادية لتقليص الهدر والحد من الخطأ.

مصادر كشفت لـ «النهار» أن الاجتماع ضم قياديين في الشؤون الادارية والقانونية وإدارة التخطيط والمتابعة المعنية بمتابعة هذه المشاريع وذلك للاطلاع على سير العمل والانجاز وتذليل العقبات لاستكمال التنفيذ وكذلك مناقشة مشاريع قطاع الرقابة المالية ومشاريع قطاع الخدمات العامة لمتابعة ورصد اجراءات الإصلاح الحكومي.

واوضحت المصادر ان تلك الاجتماعات تأتي في اطار استراتيجية وزارة المالية وتوجهات الإدارة العليا نحو دعم المساءلة والشفافية والسعي نحو تحسين وضع الوزارة في مؤشر الشفافية والنزاهة ومدركات الإصلاح ونشر وترشيح قيم الشفافية والنزاهة بما ينسجم مع المعايير العالمية في مجال الشفافية النزاهة والتي ترصدها منظمات عالمية كمنظمة الشفافية الدولية وغيرها.

