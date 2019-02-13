مال وأعمال

أفادت مصادر نفطية لـ «النهار» في الشركة الكويتية لنفط الخليج بأنه تم إلغاء نظام البصمة إدارياً.

وفي التفاصيل قالت المصادر بأنه بناء على الاجتماع الذي تم عقده أمس بحضور ممثلي النقابة مع الرئيس التنفيذي لشركة نفط الخليج بالوكالة عبد الله علي السميطي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع على الموافقة بإلغاء كافة اجراءات العمل بنظام البصمة إدارياً والإبقاء عليها أمنياً .. فقط. وكان نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الخفجي في الشركة الكويتية لنفط الخليج سعيد الشاهين قد آكد على أن نظام البصمة أمني فقط وليس بهدف مراقبة الحضور والانصراف بأي شكل. وكان قرار قد صدر في وقت سابق بربط نظام البصمة الأمنية الجديد لمراقبة دخول المنشآت بالتقييم السنوي والأوفر تايم، ما واجهه العاملون باعتراض رسمي للرئيس التنفيذي للشركة.

جدير بالذكر أن حالة من الرفض التام قد أبداها العاملون في المنطقة المقسومة بسبب الأضرار التي كانت ستلحق بهم، في حال تطبيق البصمة إدارياً.

وتصدّر المنطقة المقسومة قبل إيقافها ثلاثة أنواع من النفط الخام؛ هي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة «عمليات الخفجي» المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين «أرامكو» لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية، أما النوعان الآخران فهما خامات الوفرة والإيوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة «شيفرون» بعقد امتياز مدته 30 عاماً، ويصنف الزيت المستخرج من حقل الخفجي أنه من النوع المتوسط بحسب مواصفات المعهد الأميركي للنفط؛ إذ إنه ذو كثافة تصل إلى 28.5 ويحتوي على نسبة 2.8% من الكبريت.

