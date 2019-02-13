مال وأعمال

قامت الإدارة العامة للطيران المدني بطرح مناقصة خاصة بصيانة وتشغيل إنارة المدارج وأجهزة التحكم بها في مطار الكويت الدولي وسيكون آخر موعد للعطاء في 12 مايو 2019. ويختص قطاع المشاريع في الادارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات في الكويت، بالإضافة إلى التحضير والاشراف على تنفيذ المشاريع الانشائية والاستثمارية التي تقوم الإدارة العامة للطيران المدني بتنفيذها وتشمل أعمال الإنشاءات الجديدة وذلك وفقًا لتوصيات المخطط الهيكلي والخطط المعتمدة من قبل الإدارة العليا.

ويتم تنفيذ هذه الاختصاصات من قبل الأقسام التالية من خلال قسم المخطط الهيكلي حيث يختص بوضع ودراسة الخطط الطويلة المدى التي توضح الأطر الرئيسة لاستخدامات الأراضي في منطقة مطار الكويت الدولي ووضع السياسات المستقبلية وفقًا للتغيرات التي تطرأ على جميع المجالات المؤثرة في حركة الطائرات والركاب والشحن والبريد وغيرها مثل تقييم ومراجعة وتحديث بيانات المخطط الهيكلي العام لمطار الكويت الدولي بشكل دوري (5 7 سنوات) أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على مجال الطيران على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي عبر شروط الإسناد وطرحها لاختيار المستشار الأمثل لتنفيذ الأعمال والإشراف عليها. بالإضافة إلى التنسيق مع الاقسام والادارات المختلفة لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا للاستراتيجيات المقترحة في المخطط الهيكلي وأن يكون تنفيذ هذه المشاريع وأي مشاريع أخرى في منطقة مطار الكويت الدولي وفقًا للمواقع المحددة للاستخدامات المختلفة.

ويختص قسم المشاريع الاستثمارية بمتابعة مشاريع الإدارة العامة للطيران المدني التي يتم تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات جديدة للجمهور أو تطوير خدمات قائمة مقابل قيمة استثمارية ولفترة محددة من الزمن كتقديم المقترحات للفرص الاستثمارية في مطار الكويت الدولي من خلال اقتراح منشآت وخدمات جديدة تعزز المردود المالي وتزيد من مستوى الخدمات المقدمة مثل مرفق الطيران العام، خدمة توصيل السيارات، خدمة توصيل الأمتعة، خدمة الليموزين وغيرها عبر إعداد الدراسات الأولية ، وتشمل دراسة مبدئية لإمكانية تطبيق المقترحات وعلاقاتها بالمخطط الهيكلي العام للمطار، مع تحضير مستندات تأهيل المستثمرين وإعداد كراسات التأهيل للمستثمرين للمشاريع المعتمدة طبقًا لمواصفات وشروط كل مشروع مع تحديد المتطلبات اللازمة للتأهيل .

أما عن تأهيل المستثمرين، فإنها تشمل دراسة كراسات التأهيل والمستندات المقدمة من الشركات الراغبة في التأهيل حسب الشروط والمواصفات طبقًا للأسس والمعايير المطلوبة. وإعداد العقود بناءً على مستندات التأهيل وتضمينها الشروط والمواصفات المطلوبة للطرح على الشركات المؤهلة مسبقًا.

