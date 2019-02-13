مال وأعمال

هنأ بنك الكويت الدولي «KIB» الموظفة أسرار العنزي، لفوزها بالمركز الأول عن فئة السيدات في بطولة المصارف التاسعة للرماية التي نظمها نادي المصارف على مجمع ميادين الرماية بمنطقة صبحان.

وبهذه المناسبة استقبل رئيس مجلس إدارة «KIB»، الشيخ محمد الجراح، العنزي لتهنئتها بالحصول على اللقب، وذلك بحضور كل من نائب الرئيس التنفيذي، محمد سعيد السقا، والمدير العام للإدارة المصرفية للأفراد، عثمان توفيقي، ومدير وحدة الاتصال المؤسسي، نواف ناجيا.

وصرح «KIB» أنه من المؤسسات المصرفية التي تسعى دائماً إلى تأهيل كوادرها البشرية من الناحية العملية، إلى جانب تطوير مهاراتهم الشخصية أيضاً، وذلك كجزء من سياسته الهادفة إلى دعم كوادره الوطنية من خلال إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات التي تستهدف العاملين في القطاع المصرفي. كما أشار الجراح إلى أنه يفتخر برؤية موظفي البنك في مواقع ريادية سواء على المستوى المهني داخل البنك أو المستوى الشخصي في الفعاليات الخارجية، مؤكداً أن البنك سيبقى الداعم الأكبر لهم لتحقيق طموحاتهم وأهدافهم في مختلف المجالات، الأمر الذي يسهم في إعداد كفاءات مصرفية واعدة يمكن الاعتماد عليها في بناء مستقبل أفضل للبنك. ومن جانبها، أشادت العنزي بجهود نادي المصارف وجميع العاملين فيه على حسن التنظيم والمتابعة ما أسهم في وصولها إلى هذه النتائج الرائعة، كما شكرت أيضاً جميع المشاركين في البطولة على روحهم الرياضية مما أضاف جواً رائعاً مملوءاً بالإيجابية وأدى لاختتام البطولة بهذه الصورة المشرفة.

يذكر ان البطولة قسمـت إلى ثلاث فئات وهي الرجال والسيدات وأبناء العاملين، وفي الختام تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من قبل نادي المصارف وسط أجواء من التشجيع والحماس.

