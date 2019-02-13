مال وأعمال

اكد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الشيخ أحمد الدعيج الصباح ان البنك نجح في تنظيف محفظة القروض محققاً هدفاً استثنائياً حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة «صفر»، مؤكداً أن البنك سيستمر خلال السنوات القادمة في التركيز على المؤشرات النوعية للأداء بغض النظر عن المؤشرات الكمية.

وأشار الشيخ أحمد الدعيج أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة القروض قد بلغ 142.2 مليون دينار كما في نهاية عام 2018 وهو ما يعكس المنهجية المتحفظة التي يتبعها البنك لتقليل درجة المخاطر التي قد تنشأ جراء أي أحداث مستقبلية غير متوقعة».

وكان البنك التجاري قد حقق صافي ارباح بلغت 63.8 مليون دينار لعام 2018 بنسبة نمو 15 في المئة وبزيادة قدرها 8.3 ملايين دينار مقارنة بالربحية التي بلغت 55.4 مليون دينار خلال العام الماضي، وبلغت ربحية السهم 35.4 فلساً مقارنة بربحية السهم التي بلغت 30.8 فلساً خلال العام الماضي. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحــة بعــدد 10 أسهم لكل 100 سهم مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية التي بلغت 18 فلس للسهم الواحد وأسهم المنحة التي بلغت 10 أسهم لكل 100 سهم في نهاية العام الماضي.

وأضاف الشيخ أحمد الدعيج أن الميزانية العمومية للبنك قد بلغت 4,467.5 ملايين دينار بنمو مقداره 72 مليون دينار ، وموضحاً أن قوة أنشطة الاستثمار وجودة محفظة القروض قد أسهمتا في تحسين العوائد على الموجودات، وأن البنك قد نجح في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة بما يضمن الالتزام بكافة المتطلبات الرقابية.

وكشف الشيخ أحمد الدعيج أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ في نهاية عام 2018 نسبة مقدارها 18.7% ، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.8% ونسبة صافي التمويل المستقر 115.7% ونسبة تغطية السيولة 156.0% وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية ممثلة ببنك الكويت المركزي.

كما يواصل البنك تحكمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 29.7% كما في نهاية عام 2018.

وأكد الشيخ أحمد الدعيج الصباح أن البنك قد حقق نقلة نوعية على مستوى النظم والخدمات المصرفية الرقمية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية مبيناً أن البنك سيواصل جهوده نحو الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري بما يفوق احتياجات وتوقعات العملاء عن طريق تزويدهم بخدمات مصرفية إلكترونية متطورة تقلل من حاجتهم لزيارة أي من فروع البنك لإنجاز معاملاتهم.

وتابع قائلاً انه في إطار الجهود المستمرة للبنك نحو توطين الوظائف، فقد أولى البنك اهتماماً كبيراً نحو توظيف الكوادر الوطنية حيث تبلغ نسبة توطين الوظائف لدى البنك الآن 73% ، موضحاً أيضاً أن الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استعادة القروض التي تم شطبها سابقاً قد حققت نتائج ايجابية حيث نجح البنك في استعادة 78.5 مليون دينار خلال عام 2018، وأنه من المتوقع استعادة المزيد من تلك القروض في المستقبل القريب، ومؤكداً أن البنك مستمر بتبني استراتيجية متوازنة ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة عن طريق تمويل مشاريع جديدة ذات أهمية كبرى لدولة الكويت وتأخذ بعين الاعتبار الإدارة الجيدة للمخاطر وملاءمة المخاطر مع العوائد. واختتم الشيخ أحمد الصباح تصريحه بان إدارة البنك مستمرة في تطبيق جميع السياسات اللازمة التي تعنى بالمحافظة على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالبنك.

