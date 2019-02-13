مال وأعمال

استقبل بنك الكويت الوطني الدفعة الحادية والعشرين من الموظفين الجدد في برنامجه السنوي «أكاديمية الوطني» الذين اجتازوا بنجاح شروط ومعايير الاختيار لهذا البرنامج المكثّف والمصمم خصيصاً لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة.

ويندرج البرنامج الذي يمتد لنحو 10 سنوات ضمن إطار استراتيجية الوطني الهادفة إلى استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية، وتطوير وتأهيل الكوادر من حديثي التخرج، واستقطابهم للعمل في القطاع المصرفي.

وكان في استقبال المتدربين الجدد القيادات التنفيذية للبنك ومسؤولو إدارة المواهب والتدريب والتطوير.

ومن جهته قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني «إن أكاديمية الوطني تعد أحد المبادرات التي يفخر بها البنك ضمن استراتيجيته الرامية إلى إعداد قيادات مصرفية وطنية متميزة».

وأضاف العبلاني أن الأكاديمية تعنى باختيار المواهب وتطوير مهاراتهم إلى جانب اطلاعهم على هيكل عمل البنك وثقافته من أجل تعزيز فرص تطورهم الوظيفي في المستقبل.

وأوضح العبلاني أن الاكاديمية تختار الشباب المؤهلين وتقوم على إعدادهم من أجل الالتحاق بالبنك، حيث تقدم لهم التدريب التقني والعملي اللازم خلال المحاضرات والتدريب العملي المكثف بهدف غرس حب المعرفة لدى المتدربين لتعلم كل ما هو جديد في القطاع المصرفي.

