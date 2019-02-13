مال وأعمال

نظمت شركة بوبيان كابيتال (الذراع الاستثمارية لبنك بوبيان) أول منتدى لها حول التطورات الاقتصادية العالمية وتوقعات الاقتصاديين لمناخ وتوجهات الاستثمار في عام 2019 وذلك بمشاركة اثنين من ابرز خبراء الاقتصاد والاستثمار في العالم .

في البداية رحب نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان ونائب رئيس مجلس الإدارة في بوبيان كابيتال عبدالسلام الصالح بالحضور مشيرا الى ان الهدف من المنتدى هو تسليط الضوء على متغيرات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على قرارات المستثمرين في الكويت من خلال الاستماع ومناقشة اثنين من أبرز الخبراء العالميين في الاقتصاد العالمي.

واضاف «في ظل التطورات المتلاحقة والسريعة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وانعكاس ذلك على الاقتصاد الإقليمي والمحلي يجد المستثمر الكويتي نفسه بحاجة الى المزيد من المعلومات والاستشارات التى تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية وتحدد توجهات رأسماله خلال المديين القصير والمتوسط».

من جانبه اكد الرئيس التنفيذي لبوبيان كابيتال جبرا غندور أهمية مثل هذه اللقاءات التى تجعل المستثمرين بصفة عامة وعملاء بوبيان على اطلاع دائم بتطورات الاسواق العالمية ومدى تأثيرها على توجهاتهم المستقبلة .

كانت البداية مع محاضرة مايكل سوليفان الذي يشغل منصب كبير مسئولي الاستثمار في قسم إدارة الثروات الخاصة في كريديت سويس حيث التحق بها في عام 2007 من ستيت ستريت جلوبال ماركتس كما عمل كخبير استراتيجي عالمي لعدد من المؤسسات متوسطة الحجم كما عمل لفترة بالتدريس في كل من جامعتي برينستون وأوكسفورد.

وعلى الرغم من الفترة التى اعقبت الأزمة العالمية شهدت العديد من التطورات التى يمكن وصفها إلا انه استطرد قائلا « يبدو ان البنوك المركزية بدأت في الابتعاد عن الأسواق لانها فقدت تأثيرها المباشر والفوري عليها « وهو ما جعل الاسواق اكثر عرضة للتقلبات عن اي وقت مضى .

واشار سوليفان الى ان العالم يتجه ليكون متعدد الاقطاب فهناك القوى التقليدية كأميركا وروسيا مع دخول لاعب جديد (الصين) وعودة لاعب قديم (اوروبا) الا ان جميع هؤلاء مختلفون بدرجة كبيرة سواء من حيث القوة الاقتصادية او التوجهات السياسية وهو ما يخلق حالة من التنوع المطلوب للعالم . وتطرق سوليفان الى المخاوف التى تحيد بالاقتصاد البريطاني والجنيه الاسترليني وانخفاضه المستمر في ظل المخاوف التى تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي موضحا ان ازمة بريطانيا حاليا هي ازمة هوية « ونحن في بداية أزمة خروجها من الاتحاد».

وأشار الى ان البعض ونتيجة انخفاض الجنيه الاسترليني يراها فرصة سانحة للاستحواذ او شراء الشركات البريطانية .

من ناحية اخرى تطرق سوليفان الى الشركات العائلية التى تمثل ركيزة اساسية في اقتصاديات الدول، مشيرا الى ان هذه النوعية من الشركات تمتاز بديونها الاقل كما انها اثبتت قدرتها على التأقلم مع جميع المتغيرات .

بعد ذلك تحدث في المنتدى بيرس ماستر الذي يرأس مجموعة «تشارلز راسل سبييشليز» الدولية للثروات الخاصة ويقدم استشاراته حول الهياكل الضريبية الدولية المعقدة والضرائب في الولايات المتحدة الأميركية والخدمات الاستثمارية والوراثة والتخطيط للأمور الخاصة بالتركات الى جانب خبرته في تقديم المشورات حول الضرائب والهجرة للعملاء من كبار المستثمرين الذين يرغبون في القدوم إلى المملكة المتحدة وفقاً لفئة المستثمرين.

