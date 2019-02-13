مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن تحقيق نتائج مالية جيدة في نهاية عام 2018، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 15.3% لتصل الى 51.3 مليون دينار مقارنة مع 44.5 مليون دينار في العام السابق.

كما حقق البنك نمواً في اجمالي الأرباح التشغيلية والتي بلغت 121.6 مليون دينار لعام 2018 بنسبة نمو 1.2% مقارنة مع الايرادات التشغيلية البالغة 120.1 مليون دينار لعام 2017. كما ارتفعت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي البنك بنسبة 5.9% لتصل الى 430.8 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2018 مرتفعة عن مستواها البالغ 406.9 ملايين دينار كما في 31 ديسمبر 2017. وشهدت صافي الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 3.3% لتصل الى 84.4 مليون دينار بنهاية عام 2018 مقارنة بـ81.7 مليون دينار في عام 2017.

وبالاضافة الى ما سبق من انجازات، حافظ البنك على معدلات جيدة لمعيار كفاية رأس المال بمعدل 16.6% في نهاية 31 ديسمبر 2018 (مقارنة بـ 18% كما في 31 ديسمبر 2017) قبل توزيع الأرباح وهو يتخطى المستوى الذي تطلبه الجهات الرقابية. ما يزيد من فرص التوسع المستقبلي على مستوى التسهيلات الائتمانية والعمليات.

كما حقق البنك عائداً على حقوق الملكية وعلى الأصول بلغ 12.4%، 1.4% على التوالي بنهاية عام 2018 والذي يعتبر من أعلى المعدلات في السوق وأدى الى ارتفاع العائد على السهم من 23.3 فلساً للسهم في عام 2017 الى 27.1 فلساً للسهم لعام 2018.

كما بلغ كل من اجمالي الموجودات، ودائع العملاء، وصافي مديني التمويل 3,914 ملايين دينار، 2,425 مليون دينار و2,800 مليون دينار على التوالي بنهاية عام 2018 تدار جميعها بصورة متوازنة وبدرجة من الدقة والحرص لتضمن تحقيق أعلى العوائد المالية. حافظ البنك على نهج متحفظ في ادارة المخاطر مما ساهم في تحسين جودة الأصول وانخفاض نسبه التمويل غير المنتظم عند 1.27% (في 2017: 1.39%) ومع نسبة تغطية 334%. وخلال العام، قام البنك بتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص معيار التقارير المالية الدولي رقم 9.

وقال رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد: الدكتور أنور المضف ان البنك استطاع في عام 2018 أن يواصل مسيرة نجاحه بخطى ثابتة، وأن يرسخ مكانته الفريدة كواحد من البنوك الاسلامية الرائدة ليس فقط على مستوى الكويت بل على المستوى الاقليمي أيضاً.

وأوضح د. المضف أنه على الرغم من البيئة التشغيلية العالمية المليئة بالتحديات فان البنك الأهلي المتحد يواصل سعيه كمؤسسة مالية مرموقة تحرص على القيام بدور فعال للاسهام في تحقيق النمو الاقتصادي ضمن (رؤية الكويت الجديدة 2035) وذلك استنادا على العديد من نقاط القوة التي تتمتع بها بيئة التشغيل المحلية والتي تدعو للتفاؤل ومن أهمها الاستقرار السياسي الذي تنعم به الكويت وحجم الأصول السيادية الكبير، وهو ما ينعكس في النهاية على متانة وضع المصارف الكويتية بوجه عام.

ولفت د.المضف الى الامكانيات المتقدمة التي يتمتع بها البنك الأهلي المتحد، والتزامه بأرفع المعايير الاحترافية التي تدعم ثقة وكالات التصنيف العالمية كبنك رائد يقدم الخدمات المصرفية والمالية في الكويت.

وعزا رئيس مجلس الادارة النجاح الذي يحققه البنك عاماً بعد عام الى الجهود المبذولة من قبل الادارة التنفيذية وفريق العمل في البنك الذي عمل على توفير الخدمات والحلول البنكية المتكاملة للعملاء، بما اسهم في المحافظة على ثقتهم وتعزيز حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وادارة الثروات، وقطاع الخزينة، مشدداً على أن هذا النجاح قد اسهم في وضع البنك بين قائمة أفضل المصارف الاسلامية في الكويت.

وعلى صعيد توزيع الأرباح، أعلن د.المضف أن مجلس ادارة البنك الأهلي المتحد قرر التوصية بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% وتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% لمساهمي البنك وتخضع هذه التوصية لموافقة المساهمين في الجمعية العامة السنوية للبنك.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة للبنك الأهلي المتحد طارق محمود عن اعتزازه بتحقيق هذه النتائج المالية للعام 2018، مؤكدا أن هذه النتائج تسجل عاماً جديداً من النجاح في اطار تطبيق الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك التي انطلقت عام 2015 لتجسد رؤية البنك وأهدافه لتحقيق التطوير والنمو.

وأوضح محمود أن البنك الأهلي المتحد يسعى دائما لتلبية توقعات عملائه ومن هذا المنطلق قمنا خلال العام 2018، بخطوات كبيرة على صعيد توظيف التكنولوجيا في تسهيل احتياجات عملائنا وتمهيد السبيل أمامهم نحو تحقيق حياة أفضل. ولا نزال نركز على زيادة قدرات العملاء واثراء تجربتهم في التعامل مع ما نوفره لهم من خلال الهاتف النقال، مع استمرارنا في الاستثمار في تطوير خدماتنا عبر الانترنت. كما استخدمنا التكنولوجيا في انشاء أحدث فروعنا في مجمع الأفنيوز - المرحلة الرابعة الذي يبرز العديد مما حققناه من تطورات تكنولوجية.

كذلك نجحنا في اطلاق أجهزة نقاط البيع للمرة الأولى في الكويت على متن طائرات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك بشكل حصري. وتعتبر هذه الخدمة تطورا جديدة في مجال استخدام نقاط البيع لكونها تسمح للمسافرين باستخدام هذه الأجهزة أثناء الرحلة في شراء مختلف المنتجات المتاحة في السوق الحرة على متن طائرات الخطوط الجوية الكويتية وذلك باستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلي بشكل مريح وآمن.

وفي الختام، أعرب د.المضف عن شكره وتقديره لبنك الكويت المركزي وكذلك الشكر والتقدير لمجلس الادارة والعملاء والمساهمين والادارة التنفيذية وجميع العاملين بالبنك لدعمهم وثقتهم الدائمة التي مكنت البنك من تحقيق هذه النجاحات.

