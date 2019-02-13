مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن الفائزة في السحب الشهري الأول لحساب الراتب لهذا العام. وقد حالف الحظ آلاء حبيب مرتضى عبدالله الفوز بجائزة نقدية تصل قيمتها الى 12 ضعف الراتب. وتم اجراء السحب بحضور واشراف ممثل من وزارة التجارة والصناعة.

يمنح حساب الراتب العملاء الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج فرصة الحصول على جائزة نقدية فورية قدرها 100 دينار أو قرض بدون فوائد حتى 10,000 دينار شرط ألا يقل الراتب الذي يتم تحويله الى بنك الخليج عن 500 دينار.

وبامكان العملاء الجدد الحصول على بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية بدون رسوم سنوية في العام الأول، مع امكانية الحصول على قرض تصل قيمته الى 70,000 دينار وتسديده خلال مدة 15 سنة، أو قرض استهلاكي تصل قيمته الى25,000 دينار.

كما يوفر عرض حساب الراتب لعام 2019 الى جميع العملاء الكويتيين الجدد ممن يقومون بتحويل رواتبهم الى بنك الخليج، فرصة الدخول تلقائياً في السحوبات الشهرية والفوز بـ 12 ضعف الراتب، وفي السحب السنوي على أكبر جائزة لحساب الراتب في الكويت وهي 100 ضعف الراتب.