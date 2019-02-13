مال وأعمال

طوكيو - (رويترز): صعد المؤشر نيكي الياباني منتعشا من أدنى مستوى في شهر، وسط طلب قوي على أسهم المصدرين مثل صناع السيارات والآلات بفضل تراجع الين. وقفز سهم تايو يودن 20 في المئة بعد أن قالت ان صافي ربح ابريل الى ديسمبر قفز 58 في المئة ورفعت توقعات توزيعاتها. وأضافت الشركة أنها ستيعد شراء مليوني سهم من أسهمها بما يعادل 1.6 في المئة من الأسهم القائمة وبما يصل لثلاثة مليارات ين.

وصعد نيكي 2.6 في المئة الى 20864.21 نقطة، بعد أن أغلق المؤشر القياسي يوم الجمعة عند أدنى مستوياته منذ أوائل يناير كانت الأسواق اليابانية مغلقة في عطلة عامة.

وارتفع الدولار أمام الين على مدى الأسبوع الأخير، مما يحسن أفق أرباح مصنعي الآلات والسيارات والمنتجات الالكترونية، وزادت العملة 0.2 في المئة الى 110.58 ين يوم الثلاثاء.

