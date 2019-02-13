مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد ان «ادراج الشركات النفطية والبتروكيماوية من عدمه يعود الى قرار حكومي» مؤكدا أن البورصة أصبحت مهيأة لاحتضانها وغيرها من الشركات العائلية في ظل تسهيل الاجراءات الخاصة بقواعد الادراج.

وأكد الخالد في مؤتمر صحافي بمناسبة ادراج شركة المنار للتمويل والاجارة ضمن قطاع الخدمات المالية بالسوق الرسمي اعتبارا من امس أن قواعد الادراج الجديدة باتت مواتية أكثر من قبل لكل الشركات الراغبة في دخول السوق الكويتي.

وأضاف أن ادراج شركة المنار يعد الثاني من نوعه منذ أن تسلمت شركة البورصة مسؤولية ادارة السوق مشيرا الى الحرص على جذب المزيد من الشركات والتطوير الهيكلي والتنظيمي للبنية التحتية للسوق.

وأشار الى سعي شركة بورصة الكويت الدائم الى تطوير السوق عبر تطبيق استراتيجياتها التي تنصب جميع أركانها على تنشيط وتحفيز سوق المال المحلي ومواكبته لأحدث النظم والتطورات العالمية.

وأوضح أن البورصة تسعى كذلك الى تحسين بيئة الأعمال وانشاء قاعدة مصدرين متنوعة واسعة مبينا أن ادراج (شركة المنار) سيشجع المزيد من شركات التمويل الاسلامي على ادراج أسهمها.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة (المنار للتمويل والاجارة) عبد الله البدر ان الشركة تضع على رأس أولوياتها توسيع قاعدة عملائها وتوفير حلول تمويلية متجددة.

وتوقع أن يسهم ادراج الشركة في بورصة الكويت في زيادة قيمتها السوقية واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين من الأفراد والشركات.

وعبر البدر عن شكره لهيئة أسواق المال وادارة بورصة الكويت على تعاونهم وحسن توجيههم خلال مرحلة الاعداد وصولاً الى الادراج. كما توجه بالشكر الى فريق شركة «المركز» الذي تولى ادارة عملية الادراج بمهنية عالية من خلال دوره كمدير ومستشار للادراج،

وصرح قائلاً: «تضع الشركة على رأس أولوياتها توسيع قاعدة عملائها وتوفير حلول تمويلية فريدة من نوعها ومتجددة. ومن المتوقع أن يسهم ادراج الشركة في بورصة الكويت في زيادة قيمتها السوقية واستقطاب عدد أكبر من المستثمرين من الأفراد والشركات».

وعلّق مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي «المركز» قائلا: «قدم «المركز» خدمات مستشار الادراج لشركة المنار للتمويل والاجارة، مما ساهم في استكمال عملية الادراج بنجاح، وتقديم فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين وتحقيق قيمة مضافة للسوق.

ونود أن نتوجه بالشكر لشركة المنار على ثقتها في «المركز» كمستشار للادراج، والمبنية على سجل «المركز» الحافل في مجال أسواق المال واستشارات الادراج، حيث قام «المركز» بإدراج العديد من الشركات الكويتية وغير الكويتية في بورصة الكويت منذ اعادة هيكلته في العام 1997»، والشكر موصول لفريق بورصة الكويت وفريق هيئة أسواق المال على تعاونهم وحرصهم على سرعة اتمام الاجراءات».

