مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية تحقيق 17?3 مليون دينار (نحو 57 مليون دولار) أرباحا صافية بربحية سهم بلغت 35?07 فلساً للسهم الواحد في عام 2018 بنسبة نمو 9?5 في المئة مقارنة بأرباح عام 2017.

وقالت (الصالحية العقارية) في بيان صحافي أمس الثلاثاء ان مجلس ادارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 20 فلسا للسهم الواحد موضحة أن ايراداتها التشغيلية بلغت 45 مليون دينار (نحو 148 مليون دولار).

وأوضحت أنها حافظت على نسبة اشغال كاملة لجميع عقاراتها المحلية والخارجية لافتة الى ارتفاع اجمالي الموجودات في 2018 بنسبة 8?5 في المئة ليبلغ 321 مليون دينار (نحو مليار دولار) مقارنة مع 296 مليون دينار (نحو 976?8 مليون دولار) في 2017.

وأشارت الى ارتفاع حقوق الملكية بنسبة 4 في المئة لتبلغ 150 مليون دينار (نحو 495 مليون دولار) في 2018 مقارنة مع 144 مليون دينار (نحو 475?2

مليون دولار) في 2017.

