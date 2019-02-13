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مال وأعمال

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«التجارة»: 19.3 مليون دينار لدعم المواد التموينية والإنشائية


قالت وزارة التجارة والصناعة ان اجمالي قيمة الدعم الذي قدمته للسلع والمواد التموينية والانشائية المدعومة بمختلف أصنافها بلغ 19?3 مليون دينار (نحو 63?5 مليون دولار) في شهر يناير الماضي.
وأوضحت (التجارة) في بيان صحافي أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية بلغت 5?6 ملايين دينار (نحو 18?4 مليون دولار). وأفادت بأن مجمل قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها بلغ 432 ألف دينار (نحو 1?4 مليون دولار) مبينة أنها أنفقت على 17 صنفا. وذكرت أن قيمة دعم المواد الانشائية بلغت 13?2 مليون دينار (نحو 43?4 مليون دولار) في حين بلغ عدد المستفيدين من المواد التموينية نحو 2?61 مليون مستفيد موزعين على 230785 بطاقة تموينية.


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