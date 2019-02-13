مال وأعمال

قدم تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال بيانات أكثر من 1000 متضرر لوزارة التجارة والصناعة لدراستها وتحليلها واعداد التقارير الفنية المفصلة تمهيداً لاحالتها للجهات القضائية المختصة لاستعادة حقوق المتضررين وانزال حكم القانون بمرتكبي جرائم النصب العقاري وغسل الأموال.

وكان تكتل مُتضرري النصب العقاري وغسل الأموال قد جمع هذه البيانات من خلال التطبيق الالكتروني الذي أطلقه التكتل سابقاً لتسهيل تدوين ملخص بيانات المتضررين وأسماء الشركات التي تعاملوا معها.

بهذه المناسبة، قال المنسق العام للتكتل المهندس حسن البحراني ان التكتل يعمل على التوسع في قنوات التعاون بين المتضررين والجهات الحكومية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة الأكبر اختصاصًا بمشكلة النصب العقاري، لافتاً الى وجود عدد من الشركات العقارية التي ما زالت تمارس النصب العقاري من خلال مقراتها واعلاناتها ومكاتب محامين مما يستدعي التحرك الرسمي من قبل جميع الجهات المختصة لايقاف خسائر المستثمرين.

