مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية («جي اف اتش» أو «المجموعة») عن تحقيق نمو متواصل في الربحية مع أداء قوي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. فقد حققت المجموعة خلال العام ربحا صافيا موحدا بقيمة 115 مليون دولار مقارنة بما مقداره 103.19 ملايين دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 11.4%، كما حققت ربحا صافيا للمساهمين بقيمة 114.08 مليون دولار مقارنة بما مقداره 104.18 ملايين دولار في العام السابق، بارتفاع بنسبة 9.5%، ويعزى ذلك بشكل أساسي الى المساهمات المحققة من مختلف أنشطة الأعمال بالاضافة الى المعاملات الاستراتيجية التي تمت خلال العام. صرح جاسم الصديقي، رئيس مجلس ادارة مجموعة جي اف اتش بقوله:» نحن سعداء بما حققته المجموعة من النمو المتواصل والأداء القوي خلال عام 2018، الذي يعد العام الرابع على التوالي الذي تحقق فيه المجموعة مكاسب قوية بفضل استراتيجيتها الفعالة ونجاحها في تنويع أنشطة أعمالها. كما أننا سعداء بشكل خاص بالنمو القوي الذي تحقق خلال العام عبر مختلف الأنشطة والذي كان له الأثر الأكبر في تعزيز الثقة في قدرة المجموعة على تحقيق هذا الأداء الجيد الذي يتمشى مع توقعات المستثمرين والمساهمين، بالرغم من أوضاع السوق المليئة بالتحديات.

من جانبه، أضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي اف اتش: «لقد كان 2018 عاما آخر من التقدم الكبير الذي حققته المجموعة، ونحن فخورون بأدائنا القوي وقدرتنا على تحقيق ربحية قوية ونمو مستدام، عاما تلو الآخر. لقد تميز عام 2018 بالتركيز الاستراتيجي على اجراء المزيد من التنويع في أنشطتنا وانشاء محفظتنا من الأصول القوية المدرة للربح في القطاعات النائية عن المخاطر. نحن نواصل الاستثمار في قطاع التعليم، الأصول المدرة للدخل بالولايات المتحدة الأميركية والحقوق الخاصة. كما قمنا بأول استثمار لنا في قطاع التكنولوجيا من خلال «ذي انترتينر»، وقد نجحت في مضاعفة ايراداتها عاما تلو الآخر. كما أننا قطعنا شوطا طويلا في تحقيق عمليات تخارج استراتيجية ومربحة قبل المواعيد المستهدفة بالرغم من تحديات، نحن ملتزمون بتحقيق القيمة للمساهمين وقد اتضح ذلك جليا خلال عام 2018 من خلال تحول محفظتنا العقارية».

