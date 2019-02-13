مال وأعمال

فيينا - «كونا»: قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ14 ارتفع يوم امس بواقع ثلاثة سنتات ليستقر عند 61?40 دولاراً للبرميل بعد ان كان 61?37 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي. وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 69?78 دولاراً للبرميل. وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا وهي خام (صحارى) الجزائري والايراني الثقيل و(البصارة) العراقي وخام التصدير الكويتي وخام (السدر) الليبي وخام (بوني) النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و(جيراسول) الانغولي و(اورينت) الاكوادوري وزافيرو غينيا الاستوائية ورابي الخفيف (جابون) وخام جينو (الكونغو) وخام مربان الاماراتي.

