علم ومعرفة

أصدر الباحث القانوني عبدالله نجيب الملا الجزء الثاني من «الموسوعة الدستورية» ويقع في 761 صفحة من القطع الكبير، وذلك بعد أسابيع من إصداره الجزء الجزء الأول.

وقال الملا في لمقدمة: عندما بدأت التحضير والتجميع للموسوعة الدستورية شعرت بأن الموضوع لن يقتصر على إصدار جزء واحد لما لمسته من عمق المعاني الوطنية الواردة بالدستور. والمواقف والأحداث والكلمات ذات الصلة بالحياة الديمقراطية بالكويت، ما دعاني للاستمرار بالبحث حتى أستكمل كافة الجوانب المتعلقة بالدستور والممارسات الديموقراطية.

وأشار الباحث إلى أنه في الجزء الثاني يسلط الضوء على تفاصيل المجلس التأسيسي وجلساته التي وصلت إلى 4845 دقيقة، وعلى محاضر اجتماعات لجنة الدستور المنبثقة من المجلس التأسيسي في 23 جلسة بمشاركة 20 عضوًا منتخبًا و14 وزيرًا منهم ثلاثة منتخبون، ليصبح العدد 31.

وفي ندوة عن الموسوعة قال الملا: جاء اختياري لعمل يتعلق بالدستور الكويتي لإيماني العميق بأهمية هذه المادة الوطنية التي كلما تعمقنا فيها وجدناها تحمل كل ما يجسد معاني الولاء للوطن العزيز، ونبذ الفتنة، وتعزيز التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الكويتي الوفي، والدفاع عن الأرض وكل ما يصون كرامة الإنسان الكويتي، والاهتمام بتعليمه وصحته وتحقيق العدل والمساواة، وحماية المال العام

كما أهدى الموسوعة إلى الجيل الحاضر وللأجيال القادمة ليعرفوا مكانة الدستور، وما يتصل به أو يتفرغ عنه من تاريخ برلماني وديموقراطي، وتضحيات كل إنسان شريف دافع عن المبادئ الوطنية والحرية الحقة بحسها الوطني الأصيل.

هذه العمل التوثيقي ضخم لا يهم فقط المتخصصين في الثقافة القانونية ولا التاريخ السياسي والاجتماعي للكويت إبان مرحلة الاستقلال وإعلان الدستور وتشييد نهضتها، بل يهم كل مواطن لإدراك الجهد المبذول في الوثيقة الأسمى التي تضبط علاقات المؤسسات ببعضها بعضاً، وعلاقة المواطنين بالسلطة في جميع مناحي الحياة. ومن الواضح أن إعداد الموسوعة استغرق سنوات طويلة من صاحبها، لجمع هذه المواد والمحاضر وتدوينها وتبويبها وتصحيح أي أخطاء تتعلق بها. وهو ما تتطلب منه العودة إلى مضابط مجلس الامة والجريدة الرسمية ولقاءات مع نواب سابقين، إضافة إلى المصادر التي تناولت دستور الكويت. وحسبما أعلن الملا فإنه يطمح إلى إصدار الجزء الثالث منها قريبًا.

ولاشك أنه لا يمكن فهم مجريات الحياة البرلمانية في الكويت، وما وراء سطورها إلا بالعودة إلى هذه الموسوعة الثرية، التي تمثل فضاء للأفكار والتشريعات والآمال. وكيف فكر وناقش المؤسسون من شيوخ ووزراء وتجار وشخصيات عامة في قانون الانتخاب وضوابط الأسئلة البرلمانية وعلاقات النواب بالوزراء.

والطريف أن الملا رغم جهده الفائق وتأكيده أن المعلومات الواردة في الموسوعة تم توثيقها ومراجعتها بدقة متناهية، وضع في آخر الموسوعة عنوان موقع على الإنترنت لتصحيح أي خطأ أو معلومات غير صحيحة يتم اكتشافها من قبل القراء والباحثين. كي يترك الباب مفتوحًا أمام أي تصويب طلبًا للحقيقة وتوخي الدقة المتناهية في عمله.

وتجنبت الموسوعة ما يتعلق بالمرحلة الدستورية السابقة على المجلس التأسيسي والممتدة لنصف قرن تقريبًا، نظرًا لعدم توفر الوثائق الرسمية والمصادر الكافية التي توثق لها.

وجاءت الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي في 20 يناير سنة 1962 وكان من أبرز الأعضاء من الشيوخ والأسرة الحاكمة: الشيخ صباح السالم، الشيخ جابر الأحمد، الشيخ جابر العلي، الشيخ سعد العبدالله، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والشيخ سالم العلي. ومن التجار والشخصيات العامة: د.أحمد الخطيب، أحمد خالد الفوزان، خليفة الجري، سعود العبد الرزاق، عباس مناور، محمد رفيع معرفي، مبارك الحساوي، يعقوب الحميضي، سليمان الحداد، حمود الزيد، وعبد اللطيف ثنيان الغانم.

وشرف الجلسة بالحضور المغفور له الشيخ عبد الله السالم بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي ورجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون. ولم يتقدم لرئاسة المجلس التأسيسي سوى عبد اللطيف ثنيان الغانم، فيما فاز أحمد الخطيب بأعلى الأصوات في منصب نائب الرئيس والذي قدم في الجلسة التالية اقتراحًا بعلانية الجلسات، لكن التصويت لم يؤيد ذلك.

والملاحظ أيضا في هذه الجلسات الممثلة لشرائح المجتمع الكويتي ومختلف أطيافها، وجود الخبراء والمستشارين القانونين مثل د.عثمان خليل عثمان، حيث يتم مناقشة رجاحة الرأي من الوجهة القانونية وكيفية صياغته تشريعيًا. فعلى سبيل المثال يعلق عثمان قائلًا: الشكاوى حق للأفراد المواطنين أكثر منه حقًا للمجلس، فلامجلس كل مهمته في هذا الشأن هي أنه وسيط بين المواطن والحكومة، والواقع أن المواطن أقرب إلى ممثله في البرلمان منه إلى الوزير». ويختتم هذا الكتاب المهم بكشوف لجان المجلس التأسيسي ورؤسائها ومقرريها، فعلى سبيل المثال تشكلت لجنة إعداد الدستور من: عبد اللطيف ثنيان الغانم، الشيخ سعد العبدالله، حمود الزيد، سعود العبدالزراق، ويعقوب الحميضي.

