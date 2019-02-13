علم ومعرفة

احتفل متحف بيت العثمان التراثي بافتتاح أكبر معرض محلي دائم للوحات الفنية التشكيلية باسم collection gallery، بالتعاون مع شركة أوتر ليمت لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور الرئيس الفخري للمتحف المهندس عدنان عبد الله العثمان، وحشد من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والثقافية والفنية البارزة.

وأعرب المدير العام لشركة أوتر ليمت طارق بستكي عن سعادته البالغة بافتتاح المعرض الذي يتضمن اعمالاً فنية متنوعة مابين التشكيل والنحت وغيرهما لثمانية فنانين أجانب وأربعة من الكويت، مشيراً الى أن المعرض الذي يعد الأكبر محلياً ، يستهدف إثراء الحركة الفنية التشكيلية في الكويت، والارتقاء بالمعارض والأنشطة المتخصصة فيها، من خلال خلق بيئة مثالية لعرض كم كبير من الأعمال واللوحات الفنية لفنانين تشكيليين عرب وأجانب وكويتيين وخليجيين، وهو ما سيسمح بتبادل الخبرات بينهم، ويعزز مكانة الكويت ومتحف بيت العثمان على وجه التحديد، على المستويين العربي والعالمي كمركز للاشعاع الثقافي والفني، وقبلة لكل الباحثين عن موقع مميز يفوح بعبق التراث والأصالة لعرض أعمالهم الفنية.

وكشف بستكي عن أن برنامج العمل للموسم الثقافي الأول للمعرض يتضمن عدداً كبيراً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، والتي سيتم تنسيقها والاعلان عنها شهرياً ومن أهمها معارض للوحات فنية تشكيلية واعمال حرفية لفنانين من مختلف أنحاء العالم، حيث تواصلت ادارة المتحف مع رواد الفنون التشكيلية في عدد كبير من الدول الأوروبية تحديداً فرنسا وايطاليا وأسبانيا و البرتغال وغيرها، بالاضافة الى فنانين من امركيا اللاتينية و شرق آسيا لعرض أعمالهم، للجمهور في الكويت . واختتم بستكي بدعوة عشاق ومحبي ومحترفي الفن التشكيلي والفنون اليدوية الحرفية لزيارة المعرض، والاطلاع على محتوياته ومقتنياته، متمنياً أن ينال اعجابهم واستحسانهم.

