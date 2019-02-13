loader

علم ومعرفة

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كتاب نادر عن الحروف العربية

شريف صالح
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 13 فبراير 2019

أصدر أستاذ اللغة العربية في الجامعة العربية المفتوحة د. محمد حسان الطيان كتابا بعنوان «المعجم العربي.. دراسة لتنافر الحروف في جذور العربية» يعد من الكتاب النادرة في المكتبة العربية في مجاله. ويتطرق الكتاب إلى نسج الكلمة العربية وما يتعلق به من ائتلاف الحروف واختلافها ومراتبها في الاستعمال؛ مما ينضوي تحت علم قوانين الألفاظ المفردة وهو من علوم اللغة المهمة.
وجمع المؤلف في الكتاب ما لم يجمع في كتاب من قبل من حالات تنافر الحروف، حتى زادت حالات التنافر التي وصل إليها على مئة حالة كعدم اجتماع العين مع الحاء والغين والهاء والخاء، وعدم تقدم الهاء على العين فإذا تأخرت اجتمعت معها (كعهد وعهن)، وعدم اجتماع السين مع الصاد والزاي والثاء والثاء والظاء.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة