علم ومعرفة

أصدر أستاذ اللغة العربية في الجامعة العربية المفتوحة د. محمد حسان الطيان كتابا بعنوان «المعجم العربي.. دراسة لتنافر الحروف في جذور العربية» يعد من الكتاب النادرة في المكتبة العربية في مجاله. ويتطرق الكتاب إلى نسج الكلمة العربية وما يتعلق به من ائتلاف الحروف واختلافها ومراتبها في الاستعمال؛ مما ينضوي تحت علم قوانين الألفاظ المفردة وهو من علوم اللغة المهمة.

وجمع المؤلف في الكتاب ما لم يجمع في كتاب من قبل من حالات تنافر الحروف، حتى زادت حالات التنافر التي وصل إليها على مئة حالة كعدم اجتماع العين مع الحاء والغين والهاء والخاء، وعدم تقدم الهاء على العين فإذا تأخرت اجتمعت معها (كعهد وعهن)، وعدم اجتماع السين مع الصاد والزاي والثاء والثاء والظاء.

