علم ومعرفة

صدر للروائي والقاص ممدوح عبدالستار رواية بعنوان جواز سفر من دار ديير للنشر والتوزيع بالقاهرة. «جواز سفر» عمل روائي ينفرد بطقسه الخاص، وبصماته المميزة، التي تجمع بين قديم التراث وجديد المعاصرة، عبر لغة جديدة في السرد، ويثير قضايا الحرية والتمرد، ومقاومة القهر، ويسعى إلى محاولة تأصيل تيار جديد، يخرج به عن المألوف، ويحقق هدفاً أصيلاً للفن والإبداع، وهو يكون للواقع الإنساني شكل آخر. فاتحا لنفسه أفقا جديداً،أو محاولاً ذلك، حيث ان الرحلة تكسر التوازن القائم بفعل نزوح جديد، ولكنه نزوح من الوطن، أي كسر لحدود الوطن أو اغتياله بمغادرته، حيث ان العالم الراهن لا يتضمن ما يجعلنا نتمسك به. هذا نزوح اختياري بالدرجة الأولى، ليخلص من عالم فقد الإحساس بما فيه من إدراك، متجها إلى هاوية جديدة. إن هذا النص الروائي تجسيد لكل معاني التشظي، والغربة التي تأكلنا في كل وقت، هو نص لمقاومة القهر الانساني، والتمسك بالحياة.

