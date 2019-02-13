آخر النهار

فاز الفنان محمد المنصور(مواليد 1948) بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الثالثة عشرة (2019)، تقديراً لمسيرته الإبداعية التي استهلها في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي، واحتفاء بتجاربه المتميزة، سواء في المسرح أو في دراما التلفزيون والسينما.

وتأسّست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سنة 2007، استكمالاً لجهود الشارقة الداعمة والمحفزة لمبدعي المسرح العربي المميزين في اختصاصاتهم المتعددة.

ويستلم المنصور الجائزة في حفل افتتاح الدورة 29 من أيام الشارقة المسرحية التي ستنظم في الفترة 19 إلى 27 مارس المقبل، ويشمل الاحتفال بالمنصور في «الأيام» إقامة ندوة حول تجربته، بمشاركة نقاد ومسرحيين من مختلف انحاء الوطن العربي، إضافة إلى إصدار كتاب يرصد مسيرته منذ انطلاقتها.

.. وحبيب غلوم الشخصية المحلية المكرمة

على صعيد متصل تحتفي أيام الشارقة المسرحية في دورتها المقبلة بالفنان الإماراتي حبيب غلوم بوصفه «الشخصية المحلية المكرمة»، تثميناً لجهوده المتنوعة التي بذلها إثراء لتجربة المسرح المحلي، سواء عبر أبحاثه أو من خلال عمله كممثل ومخرج، وكاتب، في المسرح والتلفزيون.

وغلوم، من مواليد سنة 1963 (رأس الخيمة)، نال عام 1987 درجة البكالوريوس في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، كما حاز دبلوم للدراسات العليا في الإخراج الدرامي من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1993، ثم شهادة الماجستير من أكاديمية الفنون بالقاهرة 1995، وفي سنة 1999 حصل على درجة الدكتوراه في الأدب المسرحي من جامعة مانشستر البريطانية.

