آخر النهار

تغادرنا صباح غد الخميس فرقة مسرح الخليج العربي الى امارة الشارقة وذلك للمشاركة في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي في دورته الثالثة من خلال مسرحية «الصبخة» تأليف واخراج الفنان د. عبدالله العابر ويشارك في البطولة كل من الفنانة سماح وعبدالعزيز بهبهاني وعبدالله البدر، ويوسف البقشي وعلي الحسيني ومنال الجارالله وآلاء الهندي وكفاح الرجيب وفهد الاحمد .

عن مسرحية «الصبخة» يقول رئيس مجلس إدارة الفرقة الفنان ميثم بدر «نحن كفرقة لدينا استعداد تام وخطة متكاملة لمجموعة من الأعمال المقبلة، القريب منها مشاركتنا بمسرحية «الصبخة» من تأليف وإخراج د. عبدالله العابر وبطولة نخبة من نجومنا الذين نعوّل عليهم في تقديم عمل فني مسرحي فخم تفتخر به الكويت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الذي سيقام في إمارة الشارقة خلال شهر فبراير الحالي». وتابع قائلا: نحن في فرقة مسرح الخليج العربي نعول كثيرا على جيل الشباب فى الفرقة. وأخص فريق مسرحية «الصبخة» بقيادة المخرج الفنان عبدالله العتيبي، الذي قدمنا معه مجموعة من التعاونيات الفنية ومن بينها مسرحية «غفار الزلة» التي حصدت الكثير من الجوائز ومثلت الكويت في عدد بارز من المهرجانات المسرحية المحلية والعربية .

