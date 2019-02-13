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جسد أوبريت «أخوة راسخة» الذي عرض بمركز (جابر الاحمد) الثقاني روح الاخوة وعمق العلاقات الدافئة التي تربط بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وتغنى في الأوبريت الذي يأتي ضمن فعاليات معرض (الفهد .. روح القيادة) الذي أقيم برعاية أميرية سامية الفنانان السعودي محمد عبده والكويتي عبدالله الرويشد بكلمات الشعراء من الكويت ساهر ومنصور الواوان ومن السعودية فهد الدعاس.

ولحن الأوبريت الذي اقتبس كلمات صرح بها الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز رحمه الله عن الكويت والعلاقة الوطيدة التي تربطها مع السعودية الملحن الكويتي الدكتور عبدالله القعود.

وعرض الأوبريت خمس لوحات غنائية راقصة مع عرض صور وفيديوهات حكت عمق العلاقات بين البلدين فقد عرضت اللوحة الاولى بعنوان (حبل الود) علاقة آل الصباح وآل سعود وجاء فيها «آل الصباح وآل سعود دم ونسب وعهود .. شعبينهم شعب وتفريقهم صعب» فيما حكت اللوحة الثانية بعنوان (فيض المودة) عن المودة العميقة بين شعبي البلدين.

وجاءت اللوحة الثالثة بعنوان (فهد الفيصلي) ومن كلماتها «فهد ومن مثله على مر الأزمان يحمل دول وشعوبها في فؤاده الا الكويت يشوفها غير الأوطان الشعب شعبه والأراضي بلاده».

وعنونت اللوحة الرابعة (الحلم الكبير) تبادلت فيها بنتان سعودية وكويتية احلامهما لبعضهما في حين رفعت اللوحة الخامسة (رايات حبنا) راية الحب بين البلدين عاليا ومن كلماتها «ان قلت السعودية كنه تقول الكويت بالك تقول شلون كنا وراح نكون عين وهدب حنا على بعضنا نمون» و«رايات حبنا فوق تعتلي رايات حبنا مواني الحب وحنا سماها».

ويتضمن (معرض الفهد .. روح القيادة) الذي انطلق اليوم برعاية أميرية سامية ويستمر حتى ال23 من فبراير الحالي 14 جناحا تقدم توثيقا كاملا لسيرة الملك فهد عن نشأته ومناصبه وإنجازاته وحياته الشخصية.

ويقدم المعرض ايضا توثيقا لتاريخ العلاقات السعودية الكويتية متضمنا صورا تعرض لأول مرة.

